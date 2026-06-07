Hotelurile de lux din Dubai au găsit o soluție la lipsa de turiști: „În weekend-uri avem peste 90% grad de ocupare”

Vile pe piloni, piscine „infinite” și plaje private la prețuri reduse: din lipsă de turiști, hotelurile din Dubai se orientează către clienții locali, care acum au căpătat acces la acest nivel de lux în plin război din Orientul Mijlociu, notează AFP.

Pe insula artificială Palm Jumeirah, simbol al opulenței emiratului din Golf, vastele holuri de recepție ale hotelurilor de cinci stele au reînceput să animate în weekend-uri și în zilele de sărbătoare, grație afluxului de localnici din Emiratele Arabe Unite.

Acești clienți, emiratezi și expatriați – aproximativ 90% din populație este formată din străini –, au fost atrași de promoțiile fără precedent.

„Nu am stat niciodată până acum într-un hotel din Palm, pentru că prețurile erau exorbitante”, a explicat Fadi Iskandarani, un medic libanez stabilit în Dubai de cinci ani, care tocmai și-a petrecut un weekend cu partenera sa într-unul dintre numeroasele complexe balneare de pe insula în formă de palmier.

Atmosfera nu este, desigur, cea din zilele de glorie, mai multe etaje fiind închise din lipsă de clienți. Dar, grație unui tarif rezervat rezidenților, de patru ori mai mic decât prețul obișnuit, „luxul în Dubai a devenit accesibil”, se bucură el.

O gură de oxigen pentru hoteluri

Cu 19,5 milioane de turiști în 2025, Dubai era una dintre principalele destinații din regiune. Cele 827 de hoteluri ale sale – dintre care 173 de cinci stele – înregistrau atunci o rată medie de ocupare de peste 80%.

Însă războiul declanșat pe 28 februarie de Israel și Statele Unite împotriva Iranului, care s-a extins în Golful Persic, a zguduit imaginea sa de stabilitate.

De la intrarea în vigoare a unui armistițiu pe 8 aprilie, unii turiști s-au întors, dar afluxul rămâne limitat, a firmat Michael Robinson, directorul hotelului Anantara The Palm.

Cu vilele sale pe piloni, lagunele artificiale și decorul inspirat din Thailanda, hotelul atrage și el mulți localnici, oferindu-le reduceri de până la 50%.

„În weekenduri, mai ales sâmbătă seara, depășim de obicei 90% grad de ocupare”, a spus bucuros Robinson. De luni până joi, rata de ocupare scade la 20 sau 30%.

Această nouă clientelă reprezintă o gură de oxigen pentru hoteluri, chiar dacă aduce și o serie de provocări logistice, în special în ceea ce privește parcarea, deoarece rezidenții sosesc în majoritate cu mașina. Dar nu umple complet golul.

Salarii reduse și concedii fără plată

Dar cât timp va mai rezista acest model? „Dacă situația se va prelungi până în iulie, când vor începe vacanțele școlare și multe familii vor părăsi Dubaiul pentru a-și petrece vara în altă parte, cererea pentru «staycations» va scădea”, a admis Robinson. O„staycation” este o vacanță petrecută acasă sau în zona de reședință, spre deosebire de o călătorie mai îndepărtată.

Unele hoteluri au ales să profite de scăderea activității pentru a închide temporar și a începe lucrări de renovare, după modelul emblematicului palat Burj Al Arab. Altele au redus personalul sau salariile, în special unitățile din centrul orașului, mai dependente de turismul de afaceri.

Un angajat al unuia dintre aceste hoteluri, citat fără nume pentru că i s-a interzis să vorbească public, a declarat pentru France Presse că salariul său a fost redus cu 40%.

Un altul, angajat într-un hotel de lux din emiratul vecin Abu Dhabi, a fost rugat să-și ia un concediu fără plată de două luni, înainte de a fi chemat recent să se întoarcă.

Michael Robinson vrea totuși să creadă într-o revenire rapidă.

„Dacă se va ajunge la un acord în următoarele săptămâni, cred că turiștii se vor întoarce mai repede decât ne imaginăm”, a spus el.

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