HotNews comunică publicului că a atins 1.000 de abonați în primele două săptămâni de la lansarea conținutului HotNews Premium

„La mai puțin de două săptămâni de la lansare, HotNews Premium a depășit pragul de 1.000 de abonați, confirmând apetitul publicului românesc pentru jurnalism de calitate susținut direct de cititori”, susține într-un comunicat ZYX Publishing, compania care editează HotNews.

HotNews Premium a fost lansat pe 18 mai și constă în publicarea unui număr de cel puțin 3-4 articole pe zi la care publicul poate avea acces prin plata conținutului. În primele două săptămâni, media articolelor a fost de 7 pe zi și peste 1.000 de oameni s-au abonat.

Abonamentele pot fi realizate în două moduri:

Abonament lunar (35 de lei/lună). Abonament anual (28 de lei/lună). HotNews și New York Times au încheiat un acord. Acordul prevede ca abonamentul anual la HotNews Premium să ofere acces nelimitat la siteul New York Times pe un an.

Conform comunicatului companiei ZYX Publishing, mai mult de 50% dintre abonamentele înregistrate până acum sunt anuale.

„E doar un prim pas obligatoriu de transparență față de public. Încrederea e valoarea cea mai importantă pe care se clădește o organizație de presă. De aceea, nu pot exista secrete când vorbim despre relațiile noastre cu partenerii și clienții de publicitate. Mai mult, ne propunem să luăm tot mai multe decizii după ce ne consultăm cu publicul nostru loial, căruia îi mulțumim. Așa am făcut și cu HotNews Premium, pe care am început să îl proiectăm după ce am făcut un studiu la care ne-au răspuns aproape 7.000 de cititori”, a declarat Răzvan Ionescu, CEO și publisher ZYX Publishing Group, care editează HotNews.

