HotNews, două premii la Gala Premiilor Superscrieri 2026. Recorder a luat marile premii

Două serii jurnalistice publicate de HotNews au fost premiate miercuri seară în cadrul celei de-a 15-a ediții a Premiilor Superscrieri.

La secțiunea Feature Writing, jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au ocupat locul 2, cu seria „Căldărar în Corcova, zugrav la Bruxelles” publicată de Teleleu.eu și HotNews.

La secțiunea Jurnalism Tematic, jurnalista Iulia Hau a primit premiul 3 cu seria despre muncitorii asiatici în România publicată de HotNews și Snoop

Site-ul de investigații Snoop, partener al HotNews, a ocupat locul 1 la aceeași secțiune, cu seria despre banii partidelor scrisă de jurnalistul Cristian Andrei.

Medeea Stan, de la Snoop, a obținut premiul din partea Humaine World for Animals, pentru investigația „Eutanasia ca afacere: zeci de mii de câini uciși pe milioane de euro, bani publici, sub ochii autorităților”.

Redacția Recorder a fost marele câștigător al celei de-a 15 ediții a Premiilor Superscrieri organizate de Fundația Friends for Friends (FFFF), miercuri seară, la Clubul Diplomatic din București.

Recorder a câștigat premiul Superscrierea Anului pentru documentarul de anul trecut „Justiție capturată” realizat de Andreea Pocotilă și Mihai Voinea.

Recorder a primit și premiul pentru Redacția Anului.

Omagiu pentru un mentor

În cadrul galei, un premiu onorific i-a fost acordat profesorului ieșean Daniel Condurache, cel care a fost mentor pentru generații întregi de jurnaliști și a lucrat și a condus cea mai importantă publicație-școală de presă universitară – Opinia Studențească – vreme de aproape 50 de ani.

Cine a făcut parte din juriu

Din juriul Premiilor Superscrieri din acest an, prezidat de directorul editorial al HotNews, Dan Duca, fac parte jurnaliștii Alina Matiș (Recorder), Alina Radu (Ziarul de gardă – Republica Moldova), Cătălin Striblea – Europa Fm, Codruța Simina (Misereport și Public Record), Cristian Leonte (PRO TV), Daniel Condurache, Emilia Șercan (Pressone), Dragoș Pătraru (Starea Nației), Irina Păcurariu (TVR), Marian Voicu (TVR și Veridica), Marius Comper (NewsNow.co.uk), Mihai Ghiduc (Mindcraft Academy), Mona Dîrțu (Pressone), Oana Giurgiu (TIFF), Paul Radu (OCCRP), Paula Herlo (PRO TV), Robert Schwartz (Radio România Actualități), Tudor Mușat (Euronews). Din juriul Civic Influencers au făcut parte Monica Jitariuc, Diana Filimon și Cătălin Moise.

Lista completă a premiilor

DEBUT JURNALISTIC

LOCUL 1 Investigație cu camera ascunsă. Cât de ușor poți ajunge instructor auto în România – Gabriel Nicolae, material realizat în echipă cu David Muntean (Recorder)

LOCUL 2 Drum spre școală cu oprire la pariuri sportive – Raluca Cristea (Școala9)

LOCUL 3 Dreptul la umbră: lipsa spațiilor verzi devine o problemă de viață și de moarte în București – Anamaria Sandu (Mindcraft Stories)

LOCUL 3 Regii din Sinaia: spații comune în blocurile lui Beniamin Gonț, vândute ca apartamente de lux. Nou tun imobiliar în stațiunea de munte unde primarul e acuzat că și-a cumpărat castel cu banii din mită – Luiza Popovici (PressOne)

PRESĂ LOCALĂ

LOCUL 1 seria Cine este George Simion – Răzvan Moldoveanu (Reporter de Iași)

LOCUL 2 „Circuitul Negoiță”. Cum s-a surpat unul dintre cele mai noi bulevarde din Capitală – Florin Râșteiu (reporter și montaj), Răzvan Chiruță (reporter), Cătălin Doscaș (editor) (Buletin de București)

LOCUL 3 Suflete dărâmate: ce pot face adulții când lumea se prăbușește peste copii? – Edit Éva Pál (Átlátszó Erdély)

FEATURE WRITING

LOCUL 1 Vulpea neagră a războiului din Ucraina – Polina Cupcea (Oameni și Kilometri)

LOCUL 2 Căldărar în Corcova, zugrav la Bruxelles – Elena Stancu, Cosmin Bumbuț (Teleleu & HotNews)

LOCUL 2 De ce nu reușim să consolidăm Bucureștiul până la cutremur – Vlad Odobescu, fotografii de Ioana Cîrlig (Scena9)

LOCUL 3 Sate însetate, orașe privilegiate. O criză anunțată a apelor subterane accentuează inegalitățile dintre rural și urban în Moldova – Adina Florea, Cosmin Filișan (foto) (Scena9)



TV&VIDEO-JURNALISM

LOCUL 1 seria Armata digitală a Kremlinului – Natalia Zaharescu, Măriuța Nistor: editor text: Victor Moșneag, editor video: Anatolie Eșanu, montaj: Andrei Muntean (Ziarul de Gardă)

LOCUL 1 Cea mai mare firmă fantomă, validată de ANAF – Alex Nedea (Recorder)

LOCUL 2 seria Instruiți să facă haos – Malvina Cojocari (CU SENS)

LOCUL 3 Singuri. Coșmarul fără sfârșit al copiilor abandonați – Diana Meseșan, Mihai Voinea, Cristian Delcea (Recorder)

INVESTIGAȚIE

LOCUL 1 Justiție capturată – Andreea Pocotilă, Mihai Voinea (Recorder)

LOCUL 2 seria Armata digitală a Kremlinului – Natalia Zaharescu, Măriuța Nistor (Ziarul de Gardă)

LOCUL 3 Statul român antrenează luptătorii de top din armata privată a lui Horațiu Potra în trei unități de elită ale MApN. Surse PressOne: „E o hemoragie” – Bianca Felseghi, Răzvan Filip (PressOne)

JURNALISM TEMATIC

LOCUL 1 seria Banii partidelor – Cristian Andrei (Snoop) / domeniu: politic

LOCUL 2 podcastul SEISM – Andrei Popoviciu (Scena9) / domeniu: social

LOCUL 3 seria despre dezastrul de la Praid – Bianca Felseghi (PressOne) / domeniu: mediu

LOCUL 3 seria despre muncitorii asiatici în România – Iulia Hau (Snoop & HotNews) / domeniu: social (temă despre migrația economică în România)

INTERVIU

LOCUL 1 se împarte:Judecătoarea Daniela Panioglu, după reportajul Recorder: Abandonați speranța, e un sistem controlat – Vitalie Cojocari (Euronews România)

LOCUL 1 Răzvan Rădulescu: „Nu mai vreau să fac cinema. Simt că lumea asta nu mai e a mea” – Anca Vancu (Scena9)

LOCUL 2 Scriitorul Mihail Șișkin: „Rusia nu mai poate fi salvată. Responsabilitatea noastră e să salvăm cultura.” – Alexandra Tănăsescu (Cultura la dubă)

LOCUL 3 Adolescenții fără adolescență din Pirita au școală și se visează departe, dar pentru asta au nevoie de șanse – Oana Moisil (newsletterul Meandre)

INOVAȚIE

LOCUL 1 O călătorie prin Cosmos, cu plecare din Bârlad – Ionuț Sociu; fotografă: Ioana Cîrlig; instalații multimedia: Augmented Space Agency; editor: Andra Matzal (Scena9) – componentă artistică și tehnologică gândită în jurul reportajului

LOCUL 2 „Ce ascundem: Revistă – Expoziție – Conversații” – Scena9 & Rezidența9 – expoziție multidisciplinară, gândită ca extensie a publicației tipărite „Scena9”, însoțită de un program de evenimente pentru publicul larg

LOCUL 3 Avortul pe TikTok – Denisa Sandu, Radu Mihai (Școala9) – realizarea unui program care a descărcat și transcris clipuri TikTok ale mișcărilor anti-avort din România si analizarea lexico-semantică cu aplicații AI-NLP și un model LLM

SUPERSCRIEREA ANULUI – Justiție capturată – Recorder

PREMIUL JURIULUI – Statul român antrenează luptătorii de top din armata privată a lui Horațiu Potra în trei unități de elită ale MApN. Surse PressOne: „E o hemoragie” – Bianca Felseghi, Răzvan Filip (PressOne)

PREMII ONORIFICE

Redacția Anului: Recorder

Editorul Anului: Alexandra Tănăsescu

Carte de non-ficțiune:Economie, corupție și politică în România lui Nicolae Ceaușescu – Cosmin Popa

Jurnalism Explicativ: Foaia de observație, Sorana Stănescu

Premii pentru întreaga activitate: Europa Liberă România, Panorama, Mindcraft Stories

International Reporting: Andrei Popoviciu

Premii pentru Anti-Dezinformare: Iulia Stănoiu, Victor Ilie, Matei Vrabie