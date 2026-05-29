HotNews lansează HotBooks, un newsletter despre cărți pe temele zilei. Prima ediție este dedicată Bookfest: 5 cărți pe care să le cumperi

Dacă vreți să mergeți între 3 și 7 iunie la Bookfest și nu știți ce cărți să cumpărați, prima ediție a newsletterului HotBooks ce va fi trimisă abonaților duminică, 31 mai, vine cu 5 recomandări din partea scriitoarei și editoarei Alexandra Rusu. Newsletterul va fi trimis o dată la două săptămâni și va conține recomandări de cărți care pun actualitatea în context, idei dezbătute în spațiul public românesc și interviuri cu invitați-surpriză.

Ca să primiți newsletterul, trebuie să vă abonați aici:

Abonează-te HotBooks Citește despre cărțile care pun actualitatea în context și împrospătează-ți lista de lectură. Abonează-te la Newsletter HotBooks Citește despre cărțile care pun actualitatea în context și împrospătează-ți lista de lectură. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „HotBooks”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Prima ediție a HotBooks face 5 recomandări de cărți pe care să le cumperi de la Salonul Internațional de Carte Bookfest, care începe pe 3 iunie.

„Este o listă scurtă, subiectivă și, cred eu, diversă, pe care veți găsi: o carte curajoasă, care a schimbat legi; un roman despre corp, dorință și rutină; o carte despre fotbal ca fenomen cultural; o carte scrisă în 1915 și… dacă vă abonați, sper să se creeze un pic de concurență în listele voastre de lectură”, spune Alexandra Rusu.

,,Extremele echilibrează doar statistica, realitățile rămân aceleași. Între România care citește mai puțin de o carte pe an și România care citește 20, sunt multe țărișoare de cititori care se descurcă așa cum pot, se entuziasmează, se dezumflă, taie de pe listă sau așteaptă reducerile, fac turnulețe de cărți sau nu mai duc copiii în librărie fiindcă sunt prea multe tentații.

Nu știm câte dintre cărțile înghesuite în sacoșe la târgurile de carte vor fi citite și câte vor fi doar pozate sau depozitate, însă recunosc că uneori festivismul are rolul lui. Se creează vibe, emoție, atmosferă, sentiment de apartenență, iar asta îi ajută pe scriitori, cititori, editori, librari și toți cei care lucrează în jurul cărților să-și recapete, ritualic, încrederea”, scrie în prima ediție a newsletterului.

Alexandra Rusu este editoare de carte de 22 de ani și scriitoare. A publicat ,,Femei la graniță”(Editura Trei), ,,Huptilup”, o carte pentru copii pe tema neurodiversității (AHA Books), și ,,Cartea năsoaselor” (Editura Arthur). În prezent, Alexandra Rusu este director editorial al ZYX Books.