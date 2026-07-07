HotNews lansează THE SUMMIT: un eveniment care explică ce urmează pentru România în economie și societate

Pe 12 noiembrie 2026, Auditoriumul Muzeului Național de Artă al României găzduiește prima ediție a THE SUMMIT by HotNews, primul eveniment anual al platformei de jurnalism independent HotNews, organizat în parteneriat cu Fundația Eidos și Baobab Studio. O singură zi, un număr limitat de locuri și o singură temă: încotro merge România în anul care vine.

Investitori, fondatori, directori de companii, analiști și lideri din economie, politică, tehnologie și zona civică urcă pe scenă și explică direcțiile care vor defini anul următor.

Pe agendă: unde se duce economia și ce facem cu resursele pe care le avem; cât de pregătiți suntem într-o regiune în care energia și securitatea se decid împreună; ce înseamnă concret inteligența artificială pentru companii, joburi și instituții; ce aduce anul în politică și în societate; și cum absorbim fondurile europene și ce înseamnă ele pentru infrastructură.

Construit în jurul echipei HotNews, o redacție independentă, cunoscută pentru încrederea publicului, care ascultă toate vocile și relatează faptele într-un mod nuanțat și imparțial, THE SUMMIT va găzdui numeroase conversații moderate de jurnaliști.

Discuții oneste, purtate direct, într-o singură zi. Evenimentul strânge la un loc răspunsurile care altfel sunt împrăștiate în zeci de analize, declarații și rapoarte, explicate chiar de oamenii care iau deciziile.

THE SUMMIT by HotNews apare într-un moment în care HotNews traversează cea mai ambițioasă perioadă din istoria sa: o redacție întărită, un model editorial în schimbare și un angajament tot mai explicit față de jurnalismul susținut de public.

„Facem THE SUMMIT pentru că cititorii noștri ne cer de ani de zile același lucru: nu doar să le spunem ce s-a întâmplat, ci să îi ajutăm să înțeleagă ce urmează. O dată pe an, aducem pe aceeași scenă oamenii care iau deciziile. Le punem întrebările pe care ni le-am pune și în redacție”, a declarat Răzvan Ionescu, CEO HotNews.

Numărul de locuri este limitat. Agenda și numele primilor speakeri vor fi anunțate în perioada următoare.

Comunicat HotNews