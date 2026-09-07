Hoțul de mașini căutat de trei zile a fost prins în sudul țării. Cetățeanul moldovean fugise din Bulgaria, unde rănise mai mulți polițiști

Un bărbat de 26 de ani din Republica Moldova a furat o mașină în Bulgaria și a forțat două baraje ale poliției din țara vecină, înainte de a intra pe teritoriul României. Polițiști din patru județe l-au căutat timp de trei zile și l-au prins pe un câmp din județul Dolj.

Potrivit sindicatului Europol, au fost mobilizați peste 100 de polițiști, polițiști de frontieră și jandarmi, amplasați în filtre rutiere pe raza mai multor județe: Caraș-Severin, Dolj, Gorj și Mehedinți. Pentru căutare a fost folosit și un elicopter.

Moldoveanul a furat o mașină în Bulgaria, iar polițiștii de acolo au format două baraje, unul la Stara Zagora, altul la Veliko Târnovo. Însă bărbatul a forțat barajele și a rănit polițiștii care încercau să-l oprească.

Ulterior, a reușit să treacă graniția în România, iar polițiștii români l-au depistat în județul Mehedinți. A refuzat din nou să oprească la semnalele oamenilor legii, iar la scurtă vreme a abandonat mașina și s-a ascuns într-o zonă împădurită.

Abandonarea mașinii a avut loc sâmbătă după-amiază, iar polițiștii din cele patru județe l-au căutat pe bărbat timp de trei zile.

„Rezultatele nu s-au lăsat așteptate, fugarul fiind identificat și reținut astăzi de către polițiști, pe un câmp din extravilanul localității Cătane, județul Dolj. Îi felicităm, cu această ocazie, pe toți colegii noștri, care nu au renunțat nicio secundă și și-au dus misiunea până la capăt”, a transmis sindicatul Europol.