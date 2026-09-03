Înaltul oficial american care își cere scuze după o declarație ciudată despre războiul cu Iranul. „Mă gândeam la Venezuela”

Secretarul Comerțului din SUA, Howard Lutnick, și-a cerut scuze joi pentru că a afirmat că niciun american nu a murit în războiul din Iran, recunoscând că 18 militari au fost uciși și că se gândea la Venezuela când a făcut această declarație eronată, informează Reuters.

„M-am exprimat greșit. Optsprezece membri ai armatei noastre au murit, iar inima mea este alături de familiile acestora și îmi pare nespus de rău pentru pierderea suferită. Mă gândeam la operațiunea militară din Venezuela, în cadrul căreia nu a murit niciun militar”, a afirmat Lutnick, într-un mesaj publicat pe X.

Lutnick a făcut comentariile despre lipsa piederilor în cadrul conflictului cu Iranul miercuri, în timpul unui interviu acordat postului CNBC, în cadrul căruia nu s-a adus în discuție subiectul Venezuelei.

„Cred că modul în care președintele abordează problema Iranului… Nu au existat victime americane. Este, de fapt, doar o strangulare economică, pe care administrația o aplică acum la scară mai largă, și cred că va fi foarte eficientă”, a declarat Lutnick pentru CNBC.

Cu puțin timp înainte ca Lutnick să își prezinte scuzele, Trump i-a luat acestuia apărarea, într-o postare pe Truth Social.

„Secretarul Lutnick se gândea la Venezuela când a spus că nimeni nu a fost ucis. În Iran au fost ucise 18 persoane!”, a scris Trump.

Până în prezent, SUA au raportat în mod oficial 18 militari uciși și peste 750 de răniți în cadrul conflictului din Orientul Mijlociu.