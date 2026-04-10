Hunter Biden i-a provocat la o bătaie în cușcă pe fiii cei mari ai lui Donald Trump: „Sunt 100% de acord”

Americanii ar putea asista la o confruntare fără precedent, în timp ce se pregătesc să sărbătorească 250 de ani de independență a țării: o luptă în cușcă între fiii unui președinte american în exercițiu și fiul unui fost președinte, notează Reuters.

Această posibilitate – deși puțin probabilă – a apărut joi, când Hunter Biden, fiul fostului președinte democrat Joe Biden, i-a provocat la luptă pe fiii cei mai mari ai președintelui republican Donald Trump, Donald Jr. și Eric.

Biden a declarat că a primit un telefon de la Andrew Callaghan, influencer de stânga pe rețelele sociale, care i-a spus că organizează el meciul.

„I-am spus că o voi face — sunt 100% de acord dacă reușește să organizeze meciul. Și dacă nu reușește, tot voi veni”, a spus el într-un videoclip distribuit pe contul de Instagram Channel 5 al lui Callaghan.

Organizația Trump și Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitările de declarații.

Nu este clar dacă sau când ar avea loc acest meci. Casa Albă intenționează să găzduiască un eveniment similar – dar cu luptători UFC adevărați – pe 14 iunie, ca parte a unei serii de evenimente care sărbătoresc semicentenarul Statelor Unite.

Posibila luptă între fiii lui Trump și Biden amintește de meciul în cușcă propus pentru 2023 între titanii tehnologiei Mark Zuckerberg și Elon Musk, deși acel eveniment nu a avut loc niciodată.

Istoria politicii americane a cunoscut confruntări politice sângeroase, în special duelul din 1804 dintre vicepreședintele Aaron Burr și fostul secretar al Trezoreriei, Alexander Hamilton, care a dus la moartea acestuia din urmă și a pus efectiv capăt carierei politice a lui Burr.