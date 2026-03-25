„I-am dat voie să-și pună cercel în buric la 17 ani. Regret?”. Ce trebuie să știe părinții când adolescentul vrea piercing

Pentru adolescenți, piercingurile pot însemna libertate sau curiozitate. Pentru părinți, înseamnă risc. Ce se întâmplă, de fapt, când spui „da” și cât de mult poți controla o decizie pe care copilul tău ar putea să o ia oricum?

Citiți mai jos trei experiențe reale și explicațiile unui specialist în piercing despre ce se vede și ce nu se vede în procesul de perforare a pielii pentru montarea unei bijuterii. Important de știut: în 2024, Ministerul Sănătății a interzis efectuarea procedurilor de piercing corporal și implant dermal persoanelor cu vârsta sub 16 ani, cu excepția piercingului din zona urechii (pentru care este necesar acordul părintelui/tutorelui).

Când Amalia (17 ani) a spus familiei că își dorește un cercel în buric, Cristina (44 de ani), mama ei, a încercat să amâne decizia, sperând că e o dorință de moment.

„Nu ne-a întrebat dacă e o idee bună, ne-a spus doar că vrea. La început, am refuzat, știam că nu o ajută la nimic. Și mi-era frică de infecții. Tatăl ei a zis că nu vede nicio problemă. Am tot amânat momentul, ea tot cerea, până mi-am dat seama că este o luptă pe care nu are rost să o duc. Mi-am spus că e doar o etapă a adolescenței și nu are rost să stăm certate pentru un cercel”, spune mama fetei.

În mintea Amaliei, ideea se născuse cu an înainte. „Văzuse la prietene, dar și pe internet și i s-a părut interesant. Își imagina tot felul de ținute, mai ales de plajă, iar inelul era în centrul lor”, povestește Cristina.

„M-am dat seama că e o bătălie fără sens”

Decizia mamei nu a venit din convingere, ci dintr-un calcul: mai bine să o facă într-un salon ales și verificat, cu știrea mea, decât pe ascuns. „Prietene de-ale ei, ale căror părinți nu le-au lăsat să facă asta, și-au dat găuri singure, cu tehnici culese de pe internet, s-au infectat și au ajuns la spital”, spune Cristina.

În cele din urmă, mama a căutat mai multe saloane, a citit recenzii și a ales ce părea mai potrivit. Fata a mers împreună cu tatăl ei, care a și semnat pentru procedură, iar totul a durat în jur de 20 de minute. A primit instrucțiuni clare despre cum să îngrijească zona, iar perioada de după a trecut fără complicații. „Cred că vreo două-trei săptămâni a durat până s-a vindecat, dar a purtat o vreme pantaloni fie cu talie joasă, fie cu elastic pentru a proteja zona”, spune mama.

