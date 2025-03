Iarna 2024-2025 a fost plină de anomalii meteo, atât în România, cât și în restul Europei

Iarna care s-a încheiat la final de februarie a fost a doua cea mai caldă în Europa de când există date meteo, iar în România a avut două fețe, fiindcă au existat două luni foarte calde și una foarte rece. Cele întâmplate trebuie să ne pună pe gânduri, fiindcă reprezintă o dovadă că sistemele climatice devin tot mai impredictibile, în contextul încălzirii globale, se arată într-o analiză InfoClima.ro.

Temperatura medie în Europa pentru sezonul de iarnă 2024–2025 a fost cu 1,46°C mai ridicată decât cea a perioadei de referință.

Acest indicator plasează iarna recent încheiată pe poziția a doua în clasamentul celor mai calde ierni înregistrate vreodată în Europa, la egalitate cu iarna 2015–2016 (cu o diferență foarte mică de 0,01°C). În același timp această valoare este doar cu puțin mai mare decât anomalia temperaturii pentru iernile 2022–2023 și 2023–2024. A fost special în Europa și faptul că au fost regiuni întinse afectate de secetă.

În România, după două luni consecutive (decembrie și ianuarie) cu temperaturi mult peste medie, februarie a adus un contrast termic accentuat, cu valori sub cele normale. Decembrie și ianuarie au fost cu 2,7 C mai calde decât media multianuală, în timp ce februarie a fost mai rece și a adus și temperaturi de sub -20 C chiar și în sud, la Dunăre.

Aceste fluctuații extreme demonstrează complexitatea și impredictibilitatea tot mai mare a sistemelor climatice, se menționează în analiza semnată de Bogdan Antonescu, specialist în fenomene extreme.

Iarna 2024–2025 a fost caracterizată de un deficit semnificativ de precipitații pentru majoritatea Europei. Spre exemplu, anomalii negative semnificative au fost în regiuni extinse din Europa de Est, inclusiv România, precum și în sud-estul Spaniei.

A fost mare diferența între regiunile afectate de secetă și cele cu prea multe precipitații, amplitudinile fiind între -25% și +25%.

Această distribuție neuniformă a umidității solului are implicații directe asupra ecosistemelor și agriculturii regionale.



