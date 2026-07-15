ICE face un pas înapoi, temporar, după ce agenții săi au ucis doi bărbați în interval de 6 zile. Furie și manifestații împotriva politicilor lui Trump

Niciunul dintre cei doi imigranți împușcați mortal în Maine și Texas nu era vizat de operațiunile de deportare care au dus la moartea lor, scrie Reuters.

Agenția americană pentru Imigrare și Vamă (ICE) a ordonat ofițerilor săi să suspende majoritatea controalelor rutiere pe teritoriul țării, după ce agenții au împușcat mortal doi bărbați la un interval de șase zile, în timpul unor controale rutiere în Texas și Maine, au declarat marți oficialii.

Schimbarea strategiei, o „pauză temporară”, după cum a explicat Tom Homan, „țarul frontierelor”, a fost pusă în aplicare la o zi după ce un agent ICE a ucis un șofer din Columbia în orașul Biddeford, situat pe coasta statului Maine, la aproximativ 24 de kilometri sud de Portland.

Pe 7 iulie, un ofițer ICE din Houston împușcase mortal un cetățean mexican în timp ce încerca să-i oprească vehiculul.

Deși ambii bărbați împușcați au fost caracterizați de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS), agenția-mamă a ICE, drept „străini aflați ilegal pe teritoriul țării”, oficialii DHS au recunoscut că niciunul dintre ei nu era vizat de operațiunile de deportare care au dus la moartea lor.

Proteste în Maine, Boston și Houston

Niciun clip cu incidentele nu a fost publicat, iar autoritățile federale nu au prezentat vreo dovadă care să susțină afirmațiile potrivit cărora vreunul dintre cei doi bărbați ar fi reprezentat o amenințare pentru agenții ICE sau pentru publicul larg, care să justifice utilizarea forței letale.

În total, până acum cel puțin șapte persoane au fost împușcate mortal în timpul operațiunilor antimigrație care au început în ianuarie 2025, când Trump s-a întors la putere și a lansat o campanie de expulzări în masă.

De la începutul lunii iunie, arestările efectuate de ICE în Maine s-au înmulțit de peste patru ori, ajungând la aproximativ 70 pe zi la începutul lunii iulie, potrivit datelor interne ale ICE comunicate agenției Reuters de o sursă.

Incidentele din Maine au stârnit proteste imediate luni, iar marți au avut loc noi demonstrații în Maine, Boston și Houston.

O revizuire pe termen scurt

Oficialii s-au grăbit să asigure că suspendarea controalelor rutiere e doar temporară.

„Nu este o schimbare de politică, ci o pauză temporară”, a declarat Homan marți, într-un interviu acordat canalului Fox News, referindu-se la suspendarea opririlor de vehicule.

„Aceasta va fi o revizuire pe termen scurt pentru a ne asigura că agenții ICE sunt în siguranță și că acționează corect. Între timp, a adăugat el, ofițerii vor recurge la alte opțiuni pentru efectuarea arestărilor”, a spus el .

DHS a afirmat într-o declarație, la aproape 12 ore după incidentul armat de luni, că un ofițer ICE „temându-se pentru siguranța publică” a deschis focul atunci când șoferul a încercat să fugă.

Oficialii nu au oferit detalii clare ale incidentului. Conform politicii ICE, forța letală ar trebui utilizată numai atunci când există „un pericol iminent de vătămare corporală gravă sau de deces pentru ofițer sau pentru o altă persoană” și nu este autorizată „doar pentru a împiedica fuga unui suspect”.

Bărbatul avea autorizație de muncă în SUA

Senatorul american Angus King, un independent din Maine care face parte din grupul parlamentar al democraților, a declarat marți că agenții implicați nu purtau camere corporale.

DHS a declarat că agenții supravegheau ultima adresă cunoscută a unei persoane care făcea obiectul unui ordin definitiv de expulzare din țară și au urmărit o mașină pe care au văzut-o plecând de la reședință.

Secretarul DHS, Markwayne Mullin, i-a spus ulterior lui King că șoferul acelei mașini, bărbatul ucis în timpul schimbului de focuri, nu era ținta operațiunii, potrivit unui purtător de cuvânt al senatorului.

El a fost identificat pe o pagină GoFundMe.com creată pentru familia sa ca fiind Joan Sebastián Durán Guerrero, în vârstă de 25 de ani, din Columbia, a cărui soție și fiică de 3 ani „se confruntă acum cu un viitor incert fără el”, potrivit site-ului.

Susținătorii drepturilor imigranților au afirmat că bărbatul avea autorizație de muncă în SUA și deținea un număr de asigurare socială.

„A fost ucis pentru că a fost considerat o ființă inferioară, fără drepturi”, a scris președintele columbian Gustavo Petro pe X, afirmând că țara va întreprinde acțiuni legale.

Martori ai tragediei

Duran avea două locuri de muncă, inclusiv ca livrator de mâncare, potrivit Portland Press Herald. Soția și fiica sa se aflau în apropiere și au putut fi auzite plângând pe stradă, a relatat ziarul, citând vecinii.

Un martor ocular, Daniel Boucher, în vârstă de 71 de ani, a declarat pentru Reuters că a auzit luni dimineață ceva ce semăna cu pocnituri de petarde, s-a repezit la fereastra apartamentului său și a văzut un SUV alb lovind în plin o mașină albă mai mică.

Boucher a spus că l-a văzut apoi pe un ofițer al ICE scoțând din mașină șoferul, care avea fața și capul însângerate.

„Îmi amintesc că am auzit victima spunând: «Dar am încercat să opresc»”, a spus Boucher, înainte ca bărbatul să pară că nu mai respiră.

Biroul procurorului general din Maine a declarat că desfășoară o anchetă, împreună cu alte autorități de stat, locale și federale.

Incidentul din Houston

Cu șase zile înainte, un agent ICE din cartierul East End din Houston, cu o populație majoritar hispanică, l-a împușcat mortal pe Lorenzo Salgado Araujo, în vârstă de 52 de ani. Salgado nu era ținta operațiunii, a declarat un oficial al DHS.

ICE a declarat într-un comunicat că Salgado, un cetățean mexican care locuia ilegal în SUA de peste trei decenii, a lovit cu furgoneta sa un vehicul al forțelor de ordine și a încercat să calce un ofițer, care a tras în legitimă apărare.

Agenția nu a prezentat nicio dovadă care să susțină versiunea sa. În cazuri similare din ultimul an, declarațiile inițiale ale ICE și DHS privind folosirea forței au fost contrazise de înregistrări video sau alte dovezi.

Trei bărbați care se aflau în furgoneta lui Salgado au contestat versiunea ICE, potrivit unui avocat al doi dintre aceștia.

Într-un alt incident mortal în care a fost implicată ICE, marți, în St. Augustine, Florida, un bărbat a fost lovit de un camion cu remorcă și a murit în timp ce fugea de o „confruntare” cu agenții federali de imigrare în parcarea unei benzinării, potrivit Poliției Rutiere a statului.

Circumstanțele morții sale și evenimentele care au precedat-o au rămas neclare, iar poliția nu a răspuns la întrebările ulterioare.