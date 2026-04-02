„Îi pupă inelul iar și iar”. UE, aspru criticată pentru că cedează presiunilor SUA într-un domeniu-cheie

Europarlamentarii au criticat miercuri, într-o manieră dură, Comisia Europeană pentru planurile acesteia de a iniția un „dialog” cu Washingtonul privind reglementările din domeniul tehnologiei, avertizând că un astfel de pas riscă deschiderea unei „uși din spate” pentru administrația Trump în legislația digitală cheie a UE, scrie Politico.

„Cota de popularitate a lui (Donald) Trump este la un nivel record de mic, iar războiul său împotriva Iranului distruge economia globală. Dar, în loc să creeze o cale suverană de urmat pentru Europa, (președinta Comisiei, Ursula) von der Leyen îi pupă inelul iar și iar”, a declarat, pentru publicația de la Bruxelles, deputata Verzilor, Alexandra Geese.

Permiterea participării oficialilor americani la discuțiile privind Legea serviciilor digitale (DSA) și Legea piețelor digitale (DMA), a adăugat eurodeputata, ar permite „platformelor… să-și noteze singure temele” – ceea ce ar echivala cu o „decizie fatală pentru companiile noastre și pentru democrația noastră”.

Criticile vin după ce Executivul comunitar a anunțat miercuri că explorează un nou „dialog” UE-SUA privind regulile din mediul online, pe fondul presiunilor crescânde exercitate de Washington asupra modului în care Bruxellesul aplică legile sale asupra giganților americani din domeniul tehnologiei.

„Discutăm cu SUA pentru a stabili un dialog care să consolideze cooperarea noastră în domeniul tehnologiilor și piețelor digitale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, insistând că regulamentul blocului „nu este negociabil”.

„Capitulare totală”

Însă criticii susțin că dialogul propus contrazice această afirmație și riscă să transforme aplicarea legislației UE în domeniul tehnologiei într-o monedă de schimb, în cadrul discuțiilor comerciale mai ample cu Washingtonul.

„Comisia Europeană trebuie să clarifice imediat dacă acest lucru se întâmplă cu adevărat. Dacă se confirmă, aceasta nu este altceva decât o capitulare totală în fața tacticii coercitive a administrației Trump”, a declarat un alt europarlamentar al Verzilor, Sergey Lagodinsky, solicitând suspendarea negocierilor comerciale dintre UE și SUA și activarea instrumentului anti-coerciție al blocului comunitar.

Alții avertizează că negocierile ar putea slăbi aplicarea acestei legislații istorice, menită să limiteze puterea marilor companii din domeniul tehnologiei.

„Nu este nevoie să se facă acest lucru”, a declarat europarlamentarul liberal Sandro Gozi. „Comisia trebuie să pună în aplicare DSA și DMA, nu să le discute cu SUA. Este o încercare clară de a încetini punerea în aplicare și de a slăbi aplicarea legii”, a spus el.

La Berlin, legiuitorii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea. Hansjörg Durz, președintele Comisiei pentru afaceri digitale din Germania, a avertizat că orice compromis ar fi „extrem de problematic” și ar risca să submineze încrederea în aplicarea legislației UE.

Deputata Verzilor, Rebecca Lenhard, a declarat că regulile digitale ale blocului „nu trebuie să devină monedă de schimb” într-un conflict tarifar cu Washingtonul.

Controversa a apărut pe fondul intensificării presiunilor exercitate de oficialii americani asupra Bruxellesului, personalități de rang înalt solicitând modificarea normelor UE din domeniul tehnologiei. Dialogul propus – care ar putea implica participarea Statelor Unite la discuțiile privind aplicarea normelor – ar marca o schimbare semnificativă față de poziția de lungă durată a Comisiei, potrivit căreia setul său de reguli privind mediul online nu este negociabil.