Ilie Bolojan anunță când se va adopta noua lege a salarizării. Câți bani în plus vor primi bugetarii

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la TVR 1, că va discuta cu liderii partidelor parlamentare astfel încât, peste două săptămâni să fie convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului care să adopte mai multe legi necesare finalizării PNRR, printre care și Legea salarizării în sectorul public.

Ilie Bolojan a precizat că mai este necesară adoptarea a cinci proiecte de lege pentru ca România să primească tranșe din PNRR în cuantum total de 3,5 miliarde de euro.

„Am luat legătura astăzi, voi lua şi mâine legătura, cu liderii din Parlament, cu preşedinţii de partide, pentru a gândi o formulă de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare în aşa fel încât să putem discuta aceste cinci proiecte de legi, care, cumulat, depăşesc aproximativ 3,5 miliarde de euro, o sumă foarte importantă pentru România”, a spus primul-ministru menționând Codul urbanismului, Legea salarizării unitare, reglementarea conflicutlui de interese, a carierei funcționarilor publici.

El a estimat că problema prezenței senatorilor și deputaților se poate rezolva prin posibilitatea votului online.

Referindu-se la Legea salarizării în sectorul public, Bolojan a spus că aceasta a fost „un cartof fierbinte” de care miniștrii Muncii s-au ferit în ultimii patru ani.

El a precizat că actualmente salariile din sectorul public reprezintă 166 miliarde de lei pe an. La o inflație de 7% în acest an, anvelopa salarială ar trebui indexată la finele anului cu 12 miliarde. În condițiile în care salariile bugetarilor reprezintă 8,1% din PIB, iar această pondere nu poate crește, Bolojan a spus că sunt două variante de creștere a salariilor.

„Nu vor mai crește salariile la toată lumea”

„Sunt două variante. Avem posibilitatea să indexăm salariile în sectorul public. Teoretic, nu deranjăm pe nimeni, dar asta înseamnă că România va pierde suma aferentă jalonului din PNRR, de 1 miliard de euro. A doua variantă este să venim cu Legea salarizării, ne luăm banii, numai că nu vor mai crește la toată lumea salariile”, a spus Bolojan.

Premierul a menționat că, în varianta adoptării legii, salarii de la stat care sunt deja mari nu vor mai crește o perioadă, în schimb vor fi majorate venituri mai mici, chiar și cu 15 sau 20%. El a spus că majorarea anvelopei salariale cu 12 miliarde de lei este peste cuantumul convenit anterior cu partidele parlamentare, de 8 miliarde.

„În zilele următoare se va finaliza discuția cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a evalua impactul financiar al legii și putem crește salarii, pensii, putem face investiții atât timp cât ne permite economia noastră. Să nu ne batem joc de banii pe care-i încasăm și astfel va fi o capacitate mai bună în anii următori să creștem și salarii”, a afirmat șeful Guvernului.

Acesta a precizat că și-ar fi dorit ca, în prealabil să fi fost realizată o auditare a sectorului public în ce privește numărul optim de angajați.

„Decât să ai în anumite instituții trei oameni care sunt plătiți mediu sau prost, mai bine să ai doi care sunt plătiți bine și care lucrează serios. Atunci aceeași anvelopă raportată la mai puțin angajați va duce la salarii mai mari”, a conchis Bolojan.