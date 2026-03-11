Ilie Bolojan, apel în Parlament pentru aprobarea deciziei CSAT: „Vă rog să votați pentru această propunere în interesul României”

Premierul Ilie Bolojan a cerut miercuri Parlamentului să voteze „pentru” propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) privind încuviințarea solicitării Statelor Unite de a amplasa în România avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, afirmând că decizia este „în interesul țării” și „pentru siguranța românilor”.

„Stimați colegi, sunt aici în semn de respect pentru cetățenii României și pentru Parlamentul țării noastre. În calitate de prim-ministru, vă asigur că această propunere este în interesul țării noastre. Este pentru siguranța românilor. Este o propunere făcută cu responsabilitate”, a spus Bolojan în plen.

Premierul a afirmat că propunerea arată că România este „un aliat sigur în această parte a lumii”.

„Stimați colegi, cu tot respectul, gândiți-vă ce înseamnă să iei decizii importante pentru țară. Ele nu pot fi luate întotdeauna cu vuvuzele, ci trebuie luate cu responsabilitate”, a spus Bolojan.

„Vă rog să votați pentru această propunere în interesul României”, a conchis premierul.

Imediat, Sorin Grindeanu a solicitat suspendarea dezbaterilor din cauza vociferărilor din sală.