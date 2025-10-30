Ilie Bolojan critică conducerea companiilor de stat și arată cu degetul spre Romatsa: „Anul acesta și-au dublat salariile la 20.000 de euro lunar”

Guvernul trebuie să corecteze situațiile în care conducererile companiilor de stat și-au dublat salariile, fără să aibă criterii de performanță sau chiar în situația în care au înregistrat pierderi, a declarat joi seară premierul Bolojan, într-un interviu în care a vorbit despre disfuncționalitățile din aceste societăți, contractele de management și lipsa de responsabilitate a unor conducători de instituții.

Șeful guvernului a dat exemplul situației de la Romatsa, a cărei conducere şi-a majorat anul acesta salariile de la 72.000 de lei brut lunar la 142.000 de lei. De asemenea, prim-ministrul a mai susținut că în cazul unor autorități de supraveghere, precum ANRE sau ASF, până acum doar s-a mimat o reducere a cheltuielilor.

„În multe locuri, managerii au avut decența să rămână pe niște salarii normale, chiar dacă n-au făcut mare performanță. În alte locuri, n-au avut această decență. Suntem la mâna decenței lor, pentru că, v-am spus, le-au făcut contracte proaste”, a spus Bolojan, într-un interviu acordat emisiunii „Observator” de la Antena 1.

„Statul nu este neputincios, dar prin tolerarea de către miniștri în ultimii ani, prin legi adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile, într-o bună parte din companii, oamenii, uzitând de legi normal gândite și-au făcut contracte de management pe câțiva ani de zile și nepunându-se condiții pentru performanță nu au motivație pentru a face performanță”, a adăugat șeful guvernului.

„Avem cazuri cum sunt la câteva companii. La Romatsa, care este o companie monopolistă în România, am văzut că anul acesta și-au majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut. Asta înseamnă, vă puteţi da seama, aproape 20.000 de euro salariu net. Ori în momentul în care e o companie de tip monopolist, care îşi încasează veniturile în orice condiţii, astfel de creştere, astfel de dublări de salarii pe lună, chiar dacă vă daţi seama, sunt teoretic acoperite de spaţiile legale, sunt total anormale. Şi cei care au acceptat această chestiune nu ţin cont de nişte realităţi. Aici trebuie să intervină miniştrii, şi aici, de exemplu, este cazul Ministerului Transporturilor”, a mai afirmat Bolojan.

O altă situație pe care el a dat-o exemplu este cea a Adminsitrației Canalelor Navigabile, unde conducerea și-a dublat salariile. „Profitul a crescut foarte mult, dar salariul la directori s-a dublat”, a susținut el.

„Ori, în condiţiile în care îţi cade profitul, îţi mai şi majorezi salariile şi acest tip de contracte total debalansate, care au fost tolerate, care au fost făcute prost, acum sunt foarte greu de spart. Gândiţi-vă că este ca un contract comercial pe care l-aţi încheiat total greşit, în care cel cu care aţi încheiat contractul are doar drepturi şi dumneavoastră aveţi doar obligaţii. Şi atunci e foarte greu, dacă ăla nu tratează lucrurile serios, să poţi să execuţi acel contract, cât timp l-ai încheiat prost. Aici, ori au fost încheiate prost în mod premeditat, sau, pur şi simplu, a fost o delăsare totală, pentru că dacă unui manager nu îi pui condiţii în care să o facă performanţă, n-ai făcut nimic. Astea sunt nişte exemple concrete şi aceste lucruri trebuie să le corectăm”, a precizat premierul, menționând că și în şedinţa de guvern a atras atenția Ministerului Transporturilor să corecteze aceste aspecte.

„Putem schimba miniștri la trei patru luni, dar acest lucru nu rezolvă problemele. Ai nevoie de oameni serioși, de oameni care au stabilitate. Putem schimba miniștri la trei-patru luni, dar acest lucru nu rezolvă problemele. Ai nevoie de oameni serioși, de oameni care au stabilitate”, a punctat Bolojan.