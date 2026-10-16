Ilie Bolojan, critici dure la adresa componenței guvernului Niculescu: „La ce vă așteptați din partea PSD? Astea sunt resursele lor umane”

Președintele PNL Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că guvernul Luca Niculescu a fost format pe deciziile președintelui Nicușor Dan și ale PSD, iar cei care au făcut nominalizările pentru funcțiile de miniștri ar trebui să-și asume responsabilitatea. Referindu-se la propunerile de miniștri făcute de PSD, Bolojan a comentat: „Astea sunt resursele lor umane”.

Ilie Bolojan a precizat că decizia finală a PNL privind modul în care parlamentarii partidului vor vota la învestirea guvernului lui Luca Niculescu va fi luată la ședința de mâine.

Bolojan a spus că el va propune în Biroul Politic Național al partidului ca liberalii să voteze pentru învestirea noului guvern, invocând necesitatea adoptării rapide rectificării bugetare, fără de care servicii publice esențiale nu vor mai putea funcționa.

El a dat exemplul Sănătății, unde unitățile de primiri-urgențe au fost subfinanțate prin deciziile Ministerului Sănătății

„A fost sau o intenție premeditată de a scoate niște bani la rectificare sau incompetență. Noi am făcut alocări din interiorul ministerelor, dar acum este nevoie de rectificare bugetară”, a spus Bolojan referindu-se la ministerul condus anterior de social-democratul Alexandru Rogobete.

„Nu am speranțe că lupul își schimbă năravul”

Invitat să comenteze componența guvernului propus de Luca Niculescu, Ilie Bolojan s-a lansat într-o critică la adresa PSD, menționând că îi știe pe o parte dintre miniștrii social-democrați, alături de care a fost nevoit să lucreze.

„Dacă PNL va da un vot pentru învestire, asta nu înseamnă ca va gira componența guvernului. Este un guvern care se bazează pe deciziile președintelui României și ale PSD. Cei care au făcut propunerile și le asumă. Eu am lucrat cu o parte dintre cei nominalizați. La ce vă așteptați de la PSD? Vă gândeați că Olguța Vasilescu o să o propună pe doamna Andreea Chiș la Justiție sau pe domnul Radu Marinescu? Astea sunt resursele umane ale PSD. Asta poate propune PSD și nu am speranțe că lupul își schimbă năravul”, a spus Bolojan.

Întrebat de ce, în acest condițiie, PNL nu a sprijinit instalarea guvernului propus de Eugen Tomac, Bolojan a răspuns:

„Când cineva este pe o funcție este bine să existe o responsabilitate. Cea mai proastă situație este să ai un guvern în care ai o fațadă pe post de a masca ce este în spate, unde alții au capacitatea de decizie. Și în guvernul Tomac erau oameni care veneau evident pe propuneri ale PSD, dar fără ca partidul să răspundă.”

Cel mai mare pericol pentru guvernul Niculescu

Liberalul s-a arătat rezervat în ce privește estimarea libertății de manevră pe care o va avea Luca Niculescu în calitate de premier, el amintind că există ministere avizatoare, precum cel al Justiției, care reprezintă „o cheie de control” a activității premierului. „Dar ține și de modul în care premierul își asumă responsabilitatea”, a adăugat Bolojan.

„Cel mai periculos adversar pentru guvern este tot PSD-ul. Și-au dat jos propriile guverne, inclusiv cu premier PSD. Este motivul pentru care o masă mare de liberali au hotărâr că nu vom mai fi într-un guvern cu PSD”, a amintit liderul liberalilor.

El a spus că, indiferent de decizia conducerii PNL privind votul pentru cabinetul Niculescu, partidul va intra în opoziție, fără să aibă funcții nici măcar în eșalonul secund al puterii. „Este foarte important ca PNL să arate că nu este PSD”, a conchis Ilie Bolojan.