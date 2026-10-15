Cum explică Ilie Bolojan decizia de a vota un guvern Luca Niculescu cu miniștri PSD

„Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite”, argumentează Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat joi pe Facebook, decizia PNL de a vota învestirea guvernului.

Grupurile parlamentare ale PNL, reunite miercuri în ședință, au decis să voteze Guvernul Luca Niculescu, dar partidul să treacă în opoziție. Decizie finală va fi luată de Biroul Politic Național al partidului care se va reuni în weekend.

În postare de pe Facebook, Ilie Bolojan argumentează că „după 5 luni de criză politică, cu un guvern fără puteri depline, situația se complică zi de zi.”

Ilie Bolojan conduce guvernul interimar din 5 mai, când o moțiune de cenzură votată de PSD și AUR a doborât guvernul.

„Fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa, în frunte cu sănătatea. Din vară, pentru că nu le-au fost alocate sumele necesare, o parte din unitățile de primiri urgențe nu mai aveau bani pentru funcționare. S-au realocat sume din bugetul Ministerului Sănătății, dar s-a ajuns la limita acestora”, spune Bolojan.

Bolojan: „Responsabilitatea îi aparține în exclusivitate premierului tehnocrat”

Președintele PNL afirmă că votul partidului său va fi doar unul de învestire al unui guvern, dar liberalii vor trece în opoziție și, nicidecum, nu vor reface coaliția cu PSD.

„Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparține în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către Președintele României. Și așa este și normal: domnia sa are datoria de a forma un cabinet și o majoritate de învestire”, afirmă Bolojan.

Guvernul propus de Luca Niculescu este format din 11 miniștri de la PSD și șase tehnocrați.

„Și eu, și colegii mei suntem perfect conștienți că, prin această decizie, PNL își asumă un risc politic. Știm că, de fiecare dată când guvernul va face ceva greșit, vom putea fi acuzați din cauza acestui vot, chiar dacă opoziția noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie”, a scris liderul PNL.

Ilie Bolojan spune că PNL își rezervă dreptul de a apela la moțiune de cenzură după instalarea guvernului.

„Nu votăm pentru a-i salva politic pe cei care au provocat criza. Am putea vota pentru ca România să poată ieși din ea”, conchide el.

Pe ce voturi se bazează guvernul

Matematic, guvernul Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit.

Pe rând, PSD, PNL, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul „Uniți pentru România” și-au arătat sprijinul. Astfel, pe hârtie, cabinetul are destule voturi pentru a fi învestit. Dacă aceste partide și grupuri vor vota și în plen guvernul, atunci se vor aduna 279 de voturi, peste pragul necesar pentru învestire.

Decretul de desemnare a lui Luca Niculescu a fost publicat pe 6 octombrie în Monitorul Oficial. Din acel moment a început să curgă termenul de 10 zile pentru depunerea listei miniștrilor și a programului de guvernare.

Surse politice au declarat pentru Hotnews că luni vor avea loc audierile miniștrilor, iar plenul reunit va da votul final marți.





