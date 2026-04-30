Ilie Bolojan, declarație enigmatică despre varianta în care moțiunea va trece: „Voi construi o alternativă”

Premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu la Rock FM că va construi o „alternativă” pentru „România modernă” dacă moțiunea depusă contra Guvernului său de PSD și AUR va trece la votul de marți.

Întrebat ce va face dacă moțiunea va fi aprobată, Bolojan a vorbit la finalul interviului cu Magda Grădinaru despre o nouă „forță politică”.

„Având în vedere voturile pe care Partidul Național Liberal le-a luat din țară, voi construi o alternativă în așa fel încât România modernă să știe că există o forță politică care este în stare să creeze condiții pentru dezvoltare în România, guvernând onest, corect, creând condiții bune pentru oameni și respectându-i pe cetățenii țării”, a declarat premierul, fără a da detalii despre această „alternativă” de care a vorbit.

„Deci, dacă noi nu înțelegem că nu mai putem să ne întoarcem la apucăturile lumii politice vechi, înseamnă că, dacă nu ținem pasul cu aceste vremuri, oamenii ne vor schimba în vremurile care vor veni. Și eu înțeleg că Partidul Național Liberal și-a învățat lecțiile din acești ani, a văzut ce înseamnă să faci lucruri care nu sunt în regulă și ne-am schimbat comportamentul”, a afirmat președintele PNL.

„Nu sunt un alarmist, în general, și am mai spus, am încredere că România este o țară puternică, o țară cu oameni raționali, așa cum s-a dovedit în mai multe rânduri de alegeri. Dar pentru asta e nevoie și de o lume politică care se comportă în sensul așteptărilor cetățenilor, nu creează speranțe deșarte, nu-și bate joc de guvernare atunci când este în guvernare, guvernează cinstit, corect și atunci oamenii într-adevăr dau și voturi în consecință”, a spus premierul.

„Nu va dura 2-3-4 luni până PSD va găsi iar motive”

Ilie Bolojan a criticat dur PSD, pe care care l-a acuzat că a adus o mare lipsă de încredere care îl va afecta pe orice va fi premier în continuare.

„Nu va dura două luni, trei luni de zile, patru luni de zile, până din nou se vor găsi motive de către PSD să constate că iar lucrurile nu merg bine, iar cineva este rău acolo”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că, din momentul în care s-a pierdut încrederea, nimeni nu mai are garanția că nu va apărea o nouă criză politică: „Și cei care au generat-o, vă dați seama, nu mai sunt în postura de a fi de încredere, pentru că au probat această neseriozitate, fugă de răspundere de mai multe ori până acum”.

Bolojan: O acțiune de suspendare a lui Nicușor Dan, „posibilă”

Întrebat despre o posibilă încercare de suspendare a președintelui Nicușor Dan, el a spus că este ceva „posibil”:

„La modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acțiuni de genul acesta ar fi posibile și eu n-aș avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spațiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură și prin limbajul dublu, nu te poți baza pe astfel de afirmații”.

Premierul a spus că face această afirmați luând în considerare tot ce s-a întâmplat până acum.

„Domnul Grindeanu s-a dus la Bruxelles și are declarațiile dânsului că nu va fi niciun fel de colaborare cu AUR. Și astăzi, prin ceea ce se întâmplă, se invalidează total această declarație. Și așa mai departe. Putem să luăm foarte multe situații de genul acesta și, așa cum v-am spus, nu te poți baza pe astfel de angajamente”, a explicat liderul PNL.

În același interviu, Bolojan a acuzat că ani de zile bugetul de stat a fost folosit „ca o puşculiţă de către administraţii neperformante”, iar o „nemulțumire totală” a apărut în PSD în momentul când a introdus o „anumită disciplină fiscală”. „Degeaba faci economii, dacă în interior banii sunt prăduiți”, a spus premierul, care a dat și exemple de companii despre care spune că au risipit banii publici fără a face investiții.