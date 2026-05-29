Ilie Bolojan, despre drona prăbușită pe blocul din Galați: Situația este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian

În prima sa reacție, premierul interimar Ilie Bolojan a condamnat „fără rezervă aceste acțiuni grave” și a cerut ferm Rusiei să înceteze atacurile.

„Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook, după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați.

El a precizat că a fost în contact cu ministrul Apărării și „au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populației, iar, în plan diplomatic, au fost informați aliații și partenerii României”.

„Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora”, a mai precizat Bolojan, care a vorbit și despre necesitatea accelerării programelor de înzestrare militară, susținând că răspunsul autorităților române a fost limitat de actualul nivel de dotare.

„Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a armatei române. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă”, a spus el.

Bolojan a adăugat că întărirea securității naționale trebuie să rămână principala prioritate a autorităților. „Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetățenii de astfel de pericole și pentru a consolida apărarea țării noastre”, a concluzionat liderul liberal.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați în cursul nopții de joi spre vineri, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. Incendiul a fost lichidat între timp. În urma incidentului, 70 de oameni au fost evacuați sau s-au autoevacuat din bloc, în timp ce două persoane au fost rănite.