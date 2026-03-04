Ilie Bolojan, despre efectele războiului asupra prețului carburanților: „Impactul poate fi mai mare, dacă lucrurile se complică mai mult”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la B1 TV, că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu poate avea un impact mare asupra prețului carburanților și exporturile de petrol și gaze din zonă nu mai pot fi realizate prin strâmtoarea Hormuz. Pe de altă parte, Bolojan a anunțat că joi Guvernul ar putea adopta o ordonanță care să plafoneze prețul la gaze până când România va începe să exploateze zăcămintele de la Marea Neagră.

Întrebat dacă războiul ar putea duce prețul litrului de benzină la 10 lei, Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns clar spunând că evoluția prețurilor depinde de modul în care se vor desfășura ostilitățile.

„Războiul a dus la blocarea în proporție de 90% a traficului din strâmtoarea Hormuz. O parte din petrolul și gazele lichefiate nu mai pot fi exportate, ceea ce a determinat un puseu de creștere a prețurilor. Va depinde de durata acestui blocaj, dacă se reia livrarea de țiței și gaze către piețele mondiale”, a spus Bolojan.

El a estimat că prețurile la carburanți vor depinde în primul rând de durata conflictului

„Cu cât criza mai fi mai scurtă, cu atât impactul va fi mai mic. S-ar putea să avem o creștere marginală, dar impactul poate fi mai mare dacă lucrurile de complică mai mult (…) Sunt factori care nu depind de noi, nimeni nu știe cât poate dura criza, nimeni nu știe când se va deschide strâmtoarea Hormuz”, a explicat șeful Guvernului.

El a anunțat că membrii cabinetului său ar putea adopta mâine ordonanța prin care va fi plafonat prețul la gaze. Bolojan a spus că plafonarea nu doar că va proteja populația de noi creșteri ale prețului, ci și de un puseu inflaționist până când România va începe, din 2027, să exploateze gazele din Marea Neagră.