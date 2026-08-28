Ilie Bolojan, despre eventuale alegeri la Primăria Timișoara: „Candidatul va fi discutat cu Dominic Fritz”

Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu pentru Prima News că, în cazul unor eventuale alegeri pentru Primăria Timișoara în urma demiterii lui Dominic Fritz, liberalii vor decide împreună cu liderul USR în privința candidatului pe care îl susține. Bolojan a precizat că susține în continuare ideea unei apropieri între PNL și USR, chiar și după ce liberalii au votat noua formă a Legii ANI, prin care Fritz riscă să piardă mandatul.

Ilie Bolojan a spus că speră că nu se va ajunge în situația în care Dominic Fritz să-și piardă mandatul, după ce Comisia Europeană va analiza dacă Legea ANI respectă legislația europeană.

„Sper că la Comisia Europeană se vor verifica nu doar aspectele care țin de îndeplinirea unui jalon ci și acelea care țin de respectarea legislației europene. Ne este normal să adoptăm un text de lege care încalcă legislația UE. Dacă astăzi îl afectează pe Dominic Fritz, mâine îi va afecta pe alții. Sper ca domnul Fritz să nu-și piardă mandatul”, a declarat Bolojan.

„Vom găsi o soluție comună”

În cazul în care totuși vor trebui organizate alegeri locale la Timișoara, Bolojan spune că desemnarea unui candidat trebuie să țină seama de încrederea pe care timișorenii i-au arătat-o până acum lui Fritz.

„Ce au făcut timișorenii prin votul de încredere către Dominic Fritz arată o anumită opțiune și în mod evident vom găsi o soluție comună, iar candidatul să fie discutat cu domnul Fritz”, a precizat liberalul.

Întrebat dacă mai vede posibilă o alianță electorală între PNL și USR, după ce parlamentarii liberali au votat Legea ANI prin care Dominic Fritz urmează să-și piardă mandatul, Bolojan a răspuns:

„A fost o decizie dificilă pentru noi, dar nu am avut altă opțiune. În mod evident, colegii de la USR nu au primit acest vot cu inima deschisă. Știm asta, dar cred că cele două partide sunt conștiente fiecare de situația în care este România, pentru că este un deficit democratic contra căruia trebuie să luptăm, iar România care muncește, care vrea să se modernizeze, are nevoie de o formulă politică care să o facă să se ducă la vot. Avem această obligație să găsim formulele de colaborare în așa fel încât să construim o alternativă”, a spus primul-ministru.

Legea ANI a fost promulgată de președintele Dan

Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate (ANI) a fost promulgată vineri de președintele Nicușor Dan, la câteva ore după ce a ajuns la Palatul Cotroceni.

Drept efect al noii legi ANI, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, își va pierde mandatul, pentru că a fost găsit în conflict de interese.

Mandatul lui Dominic Fritz de primar al Timișoarei încetează în 30 de zile de la momentul în care legea intră în vigoare. Legea va intra în vigoare la trei zile de momentul publicării în Monitorul Oficial.

„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis Nicușor Dan, vineri, printr-un comunicat de presă.

Președintele Nicușor Dan explică, de asemenea, că dacă nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR, „ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare”.

„Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, adaugă șeful statului.

Legea ANI este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuia să fie adoptată până la 31 august astfel încât România să nu piardă banii.

În plus, el cere parlamentarilor ca în sesiunea de toamnă, care începe pe 1 septembrie, să reia dezbaterile cu privire la legea integrității.