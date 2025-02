Ilie Bolojan, discuție cu președintele Consiliului European despre „prioritățile României pe agenda UE”. Pe ce s-a pus „un accent special”

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a anunțat marți seară că a avut „o conversație telefonică foarte bună” cu șeful Consiliului European, Antonio Costa, și a declarat că „unitatea și coordonarea rămân esențiale în această perioadă dificilă”.

„O conversație telefonică foarte bună astăzi cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Am evidențiat prioritățile României pe agenda UE, cu un accent special pe securitatea regională și apărare, și pe sprijinul nostru pentru Ucraina. Unitatea și coordonarea rămân esențiale în această perioadă cu provocări”, a afirmat Ilie Bolojan, într-o postare pe X.

Very good phone conversation today with António Costa @eucopresident. I highlighted Romania's priorities on the EU agenda, with a special focus on regional security and defence, and on our support for Ukraine. Unity and coordination remain essential in this challenging period. pic.twitter.com/UbIUxpRt3m