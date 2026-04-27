Ilie Bolojan, în scurt timp prima reacție publică după decizia PSD-AUR de a depune și vota o moțiune de cenzură

Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea prima ieșire publică de la ora 21.00, la Digi24, după anunțul PSD și AUR privind demersul comun de a depune o moțiune de cenzură. Tot astăzi a fost formalizată și demisia miniștrilor social-democrați din guvern.

PSD și AUR au anunțat luni că vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Decizia vine în contextul în care social-democrații au decis oficial, în 20 aprilie, să îi retragă sprijinul premierului liberal, iar miniștrii PSD au demisionat.

„Nu există niciun fel de acord politic post-moțiune. Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles”, a susținut liderul PSD, Sorin Grindeanu, după o ședință a conducerii partidului.

Anunțul depunerii moțiunii de cenzură nu a fost făcut însă de Grindeanu, ci de vicepremierul PSD demisionar Marian Neacșu, alături de numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu. Anunțul a venit luni dimineață, chiar în timp ce președintele Nicușor Dan avea consultări la Cotroceni cu liderii coaliției destrămate, pe tema PNRR și a programului SAFE.

O moțiune cu „șanse foarte bune să treacă”

Într-o intervenție la Digi24, liderul USR, Dominic Fritz, și-a reiterat susținerea pentru premierul Bolojan, dar a recunoscut că „sunt șanse foarte bune să treacă” moțiunea. Despre șansele ca moțiunea de cenzură PSD-AUR să treacă a vorbit și liderul UDMR, Kelemen Hunor: „Nu văd demersul PSD și AUR ca pe ceva foarte benefic pentru România. În momentul în care moțiunea este depusă, sigur, cale de întoarcere nu există. Trebuie să vedem și votul. Dacă ei au majoritate, așa cum se vehiculează, atunci săptămâna viitoare probabil că acest guvern va pica. Și încep negocierile, dar nu cred ca e ceva bun pentru țară”.

PSD și AUR au împreună 219 voturi în Parlament, iar cu cele ale grupului PACE – Întâi România, singura formațiune care a anunțat până acum că susține demersul, au 231, cu 1 mai puțin decât numărul necesar pentru demiterea Guvernului.

Dacă moțiunea va trece, pentru PNL „soluția este opoziția”, a declarat liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, care a spus că partidul nu exclude scenariul alegerilor anticipate.

El a precizat că liberalii vor avea discuții cu parlamentari din alte grupuri pentru a se asigura că Guvernul Bolojan va supraviețui moțiunii. „A face discuții om la om nu înseamnă nimic spectaculos, nu înseamnă nimic surprinzător”, a declarat Fenechiu, luni, la Parlament.

Demisiile miniștrilor PSD au fost formalizate luni

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri seară decretele privind demisiile miniștrilor PSD și propunerile de interimari, iar acestea au fost publicate luni în Monitorul Oficial.

Conducerea interimară a portofoliilor lăsate vacante prin demisia miniștrilor PSD arată astfel: