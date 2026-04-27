Kelemen Hunor, despre moțiunea de cenzură PSD-AUR: Dacă au majoritate, așa cum se vehiculează, atunci săptămâna viitoare probabil că acest guvern va pica. Teoretic, acea majoritate rămâne valabilă

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, crede că dacă PSD și AUR votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, atunci cele două partide pot forma împreună și o coaliție de guvernare.

„Nu văd demersul PSD și AUR ca pe ceva foarte benefic pentru România. În momentul în care moțiunea este depusă, sigur, cale de întoarcere nu există. Trebuie să vedem și votul. Dacă ei au majoritate, așa cum se vehiculează, atunci săptămâna viitoare probabil că acest guvern va pica. Și încep negocierile, dar nu cred ca e ceva bun pentru țara”, a declarat liderul UDMR, luni, la Parlament.

Întrebat ce părere are despre un Guvern PSD-AUR, Kelemen Hunor spune că „dacă se formează undeva o majoritate pentru a da jos Guvernul, acea majoritate, teoretic, rămâne valabilă. De ce dai jos Guvernul dacă a doua zi dispare acea majoritate?”.

El neagă posibilitatea ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului până la votul pe moțiunea de cenzură și subliniază că partidele din Coaliție sunt acum într-un conflict care nu mai poate fi mediat.

„Odată ce moțiunea de cenzură e depusă, am intrat pe o altă stradă, pe care trebuie să mergi până la capăt. Dacă pică Guvernul când începem discuțiile, atunci vom știi care este pasul următor și ce se coagulează. Președintele are o singură obligație constituțională – dacă un partid are majoritate, acel partid trebuie însărcinat cu formarea Guvernului”.

UDMR: „Nu ne retragem miniștrii”

Prima reacție a UDMR la moțiunea de cenzură semnată de AUR și PSD a venit din partea liderului deputaților, Csoma Botond. El a asigurat că partidul nu va vota moțiunea de cenzură.

„Dacă vedem că și AUR a intrat în joc, cu siguranță nu vom vota o asemenea moțiune de cenzură. În politică never say never (n.r. niciodată să nu spui niciodată), dar va fi o situație extrem de dificilă. Eu nu cred că se va ajunge la o guvernare PSD-AUR. Sigur, nu pot exclude 100%, dar nu cred. Mai există și varianta să nu treacă moțiunea”, a declarat Botond.

El a adăugat că „va fi foarte greu să avem o majoritate în Parlament, dacă PNL nu va negocia cu PSD după moțiunea de cenzură”.

Pe lângă refuzul de a susține moțiunea, liderul deputaților UDMR a atras atenția asupra unui risc major: „Știți că CCR are o decizie: Bolojan nu va mai putea fi desemnat, dacă cumva acest guvern pică în Parlament. Sincer, dacă PNL nu mai vrea să negocieze cu Partidul Social Democrat, nu știu ce se va întâmpla”.

Fostul vicepremier Marian Neacșu (PSD) și numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, au anunțat luni că cele două partide vor scrie și depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.