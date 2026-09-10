Ilie Bolojan, reacție față de varianta Luca Niculescu – premier. Ce apel a făcut către președintele Nicușor Dan

Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, l-a îndemnat pe președintele Nicușor Dan să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru „într-o perioadă cât mai rapidă”.

Președintele Nicușor Dan le-a dat partidelor din fosta coaliție termen până vineri pentru a spune dacă participă la o majoritate pentru învestirea unui Guvern condus de Luca Niculescu, au declarat pentru HotNews surse din partide, familiarizate cu discuțiile.

Întrebat despre varianta Luca Niculescu, liderul PNL a susținut, joi seară, la B1 TV, că în discuțiile purtate cu președintele Nicușor Dan în ultimele zile „nu s-a discutat despre un nume de premier”.

„Am discutat cu domnul președinte în aceste zile, pentru că am avut și întâlniri instituționale, CSAT, dar nu s-a discutat despre un nume de premier, deci nu a fost avansat un astfel de nume. Prin urmare, nu am cum să fac comentarii”, a declarat Ilie Bolojan.

El l-a lăudat, însă, pe Luca Niculescu.

„Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la Externe, un diplomat care în funcția pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune și îl consider un profesionist al diplomației române, dar, în afară de asta, nu a fost discutat un astfel de subiect”, a continuat liderul PNL.

Ilie Bolojan îl îndeamnă pe Nicușor Dan să facă desemnarea cât mai rapid

Premierul demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR din 5 mai a subliniat că instalarea unui guvern cu puteri depline este „o prioritate pentru perioada imediat următoare”.

„Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în așa fel încât premierul care este desemnat să poată începe o discuție cât se poate de serioasă cu partidele – și avem responsabilitatea, în situația de criză prelungită, generată de modul în care s-a comportat PSD, iresponsabil, generând o moțiune de cenzură fără să pună nimic în loc, să găsim o soluție”, a adăugat Ilie Bolojan.

Liberal consideră că este necesar „să avem un guvern cât mai repede posibil, care să poată să reașeze anumite cheltuieli”, printr-o rectificare bugetară, pe care un Guvern interimar nu o poate face.

„De patru luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegi din Guvern, le-am mulțumit pentru activitate, le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc, deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci, decât să încerci să faci ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului”, a mai declarat premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan.