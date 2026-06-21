Ilie Bolojan, mesaj de susținere pentru Ciucu: „Am deplină încredere în el. Respect, Ciprian”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat public solidaritatea pentru primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, în discursul susținut la Congresul PNL.

Ciprian Ciucu a renunţat la funcţia de prim-vicepreședinte în PNL după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită, în noiembrie – decembrie 2025.

„Am un scurt cuvânt pentru colegul meu Ciprian Ciucu: am deplină încredere în Ciprian şi sunt alături de el, îi mulţumesc pentru tot ce a făcut, pentru câştigarea Primăriei Capitalei, pentru că a avut un merit determinant, şi îi respect decizia pe care a luat-o”, a declarat Ilie Bolojan.

„A fost alegerea lui să nu mai candideze, pentru a nu expune PNL la atacuri nedrepte, şi cred că merită solidaritatea şi susţinerea noastră. Respect, Ciprian!”, a adăugat Bolojan.

Ciprian Ciucu a avut un discurs dur, îndelung aplaudat, la Congresul PNL de la Romexpo.

Primarul general al Capitalei a vorbit despre „sistemul care participă în alegeri” și care „a ales să pună presiune pe PNL”.