Ciucu acuză o „operațiune specială” și spune că Veștea „nu-și aparține”. „Sistemul pune presiune pe PNL”

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a avut o intervenție dură la Congresul PNL, în care a vorbit despre „sistemul care participă în alegeri” și care „a ales să pună presiune pe PNL”.

Ciprian Ciucu, care a renunţat la funcţia de prim-vicepreședinte în PNL după ce a fost sub acuzare de DNA, a fost primit cu ropote de aplauze la Congresul Extraordinar care are loc la Romexpo.

Ciucu și-a început discursul cu laude la adresa lui Bolojan.

„Partidul nostru, în 2024, după ce a primit un semnal foarte clar de la oameni, și-a adus în conducere unul din cei mai buni lideri pe care îi aveam recunoscuți în țară, care ne-a adus partidul cel puțin două, trei, cinci procente. Nu putem spune exact, dar cu siguranță l-a crescut”, și-a început Ciucu discursul.

„Chiar dacă în fiecare zi era tocat la televiziune, mass-media, Ilie Bolojan s-a ținut de guvernare și țin minte cum de câteva ori spunea: lăsați-i în pace că avem nevoie de ei să trecem și acest proiect, și acest proiest, și acest proiect și până la urmă a reușit să echilibreze bugetar țara”, a spus Ciucu.

De asemenea, Ciucu i-a criticat dur pe liberalii din tabăra Veștea.

„În timp ce noi eram concentrați pe guvernare, alții compotau inclusiv din interiorul partidului nostru, completau cu cei care au devenit în urma dărâmării guvernului, au devenit adversarii noștri”, a spus Ciucu.

„De 6 luni de zile partidul nostru este sub asalt”

„Și atunci stau și eu mă întreb: cum am ajuns noi aici? Este un Congres poate, care ar fi trebuit să aibă loc mai devreme sau este un Congres care vine în urma faptului că sistemul a ales să pună presiune pe PNL”, a spus Ciucu.

„De ce? Pentru că partidul nostru își regăsise sufletul, își regăsise independența, iar acest lucru pentru ei nu era acceptabil și trebuie iarăși să fie adus la ordine. PSD este deja la ordine, poate așa cum a fost și partidul nostru, până nu în urmă cu foarte mult timp. De aceea au ales să atace PNL și nu PSD. Deci de 6 luni de zile partidul nostru este sub asalt, iar de două luni de zile este și mai mult sub asalt”, a continuat Ciucu.

„Ce este sistemul? Greu de definit. Iniţial nu ştii dacă există sau nu, dar dacă eşti un om liber ai şansa să o afli pe pielea ta, în cel mai brutal mod cu putinţă. Dar ştiţi care e problema cu sistemul? Că, spre deosebire de noi, sistemul nu participă niciodată în alegeri, adică nu candidează, că de participat participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greşite, alţii vor plăti, populaţia şi politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul”, a continuat Ciucu.

Ciucu, despre Veștea

Despre premierul desemnat Adrian Veștea, Ciprian Ciucu a spus că „nu-și aparține”, și este împins să formeze un guvern de „aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială”.

„Sceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit operațiunea specială căreia astăzi trebuie să-i facă față. Și o să vin cu detalii. Apropo de Adrian Veștea, cred că Adrian Veștea nu-și aparține”, a mai spus Ciucu.