Ilie Bolojan, mesaj pentru „cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă”: „Trebuie să înțeleagă”

„Nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, marți seară, la capătul unei zile marcate de violențele de la protestul fermierilor.

Mii de fermieri au protestat marți în Piața Victoriei, însă manifestația a degenerat în violențe. Jandarmeria București nu a exclus posibilitatea de a fi existat printre manifestanți „persoane infiltrate și instigatori care încearcă să provoace dezordine”.

Într-un mesaj transmis pe Facebook în această seară, Ilie Bolojan a spus că „simțim cu toții tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină”.

„Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență. Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice”, a declarat liberalul.

„Cu toții ne dorim același lucru”

Premierul interimar a spus că toți ne dorim „o Românie mai bună pentru fiecare”.

„Nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții. Reușim doar împreună, cu răbdare, cu înțelepciune și cu încredere. Cu toții ne dorim același lucru: o Românie mai bună pentru fiecare”, a continuat Ilie Bolojan.

El susține că Guvernul răspunde „concret” așteptărilor din societate.

„Vă asigur că atât eu, cât și Guvernul, facem cu bună-credință și responsabilitate tot ceea ce ne stă în putere pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă. Ascultăm societatea și răspundem concret, în măsura în care este posibil și întotdeauna în interesul țării”, a conchis Ilie Bolojan.