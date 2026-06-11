Ilie Bolojan, mesaj pentru Nicușor Dan după decizia PNL privind guvernul Tomac

Liderii PNL participă la consultări cu partidele parlamentare organizate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan a explicat joi, într-o declarație de presă, decizia PNL de a nu susține Guvernul Tomac. Liderul liberal a comentat și ieșirea președintelui Nicușor Dan, care făcuse „un apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment.”

„Acest guvern va rămâne singur, pentru că nimeni nu-l va susține. Este foarte probabil să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ce inițiază guvernul, cu lucruri care încarcă cheltuielile de stat. Am luat decizia că nu susținem învestirea lui”, a spus Ilie Bolojan, după ședința PNL.

Premierul interiler Ilie Bolojan a mai declarat că „dintr-o perspectivă politică, această propunere (n.r. – Guvern Tomac) este o formulă paravan pentru a scuti PSD de răspundere pentru situația în care am ajuns”.

El a comentat apoi indirect afirmația președintelui Nicușor Dan care a spus că „sunt politicieni care nu fac decât să calculeze alegerile viitoare”.

„Consider că PNL în această perioadă și-a arătat responsabilitatea pentru România. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ce face PSD”, a mai spus Ilie Bolojan.

Și apoi l-a invocat direct pe președinte: „Apreciez apelul dlui președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă se făcea înainte de moțiunea de cenzură”.

Mai multe detalii din ședința liberalilor, unde s-a votat în unanimitate să nu fie susținut Guvernul Tomac.



