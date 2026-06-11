Acum. Ședință la PNL pentru Guvernul Tomac. Liberalii decid dacă votează guvernul propus

Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL, susține o conferință de presă alături de echipa sa de conducere după ședința în care a fost votată dizolvarea vechii conduceri a partidului, la Palatul Parlamentului din București, 25 noiembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

Conducerea PNL se reunește joi, de la ora 10.00, în ședință a Biroului Politic Național, pentru a decide dacă va susţine sau nu Guvernul Eugen Tomac. Votul pentru învestirea Executivului va avea loc săptămâna viitoare în plenul reunit al Parlamentului.

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Premierul interimar Ilie Bolojan nu a făcut nicio declarație jurnaliștilor la sosirea la ședință.

Nici Ciprian Ciucu nu a dorit să răspundă întrebărilor.

Şedinţa conducerii PNL are loc la sala grupului PNL din Camera Deputaţilor. La ea sunt invitaţi să participe deputaţii şi senatorii PNL, primarii de municipii reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de Consilii Judeţene care nu sunt membri ai BPN.

Potrivit Constituției, Eugen Tomac are termen 10 zile de la momentul desemnării sale de către Nicușor Dan, adică până în 14 iunie, să trimită Parlamentului lista propunerilor de miniștri și programul de guvernare.

Pentru a fi învestit în funcţia de premier, Eugen Tomac are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, adică 233 de voturi.

Semnalul dat de PNL

Eugen Tomac s-a întâlnit luni cu reprezentanţii PNL, fiind primul partid cu care a discutat despre susţinerea la votul de învestitură.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după discuţia cu Tomac, că un astfel de guvern, „care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, neavând practic posibilitatea să continui reformele şi să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susţinere parlamentară”.

Luni seară, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, i-a reproșat premierului desemnat că a propus la ministerul Dezvoltării, la Transporturi, Energie și Agricultură persoane apropiate de PSD.

„Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența”, a afirmat primarul liberal al Capitalei.

Ulterior, miercuri seară, Eugen Tomac a declarat, la B1 TV, că niciun nume din lista anunțată de miniștri nu este de neînlocuit, fiind dispus să ia în calcul propuneri venite din partea partidelor. El chiar i-a propus lui Ciprian Ciucu să preia Ministerul Dezvoltării.

Poziția USR

USR a anunțat deja de mai multe ori că va intra în opoziție și nu va accepta un guvern din care să facă parte și PSD.

De altfel, cel mai recent, senatorul USR Ștefan Pălărie, a declarat că majoritatea covârșitoare a membrilor USR va respinge Guvernul Tomac, despre care a spus că este o propunere „formată din prieteni PSD sau conserve PSD”.

Și PNL a anunțat în mai multe rânduri, după moțiunea de cenzură AUR-PSD, că va trece în opoziție și nu va mai face parte dintr-un guvern alături de PSD.