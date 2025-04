VIDEO Ilie Bolojan, prezent la lansarea programului lui Crin Antonescu: „Preşedintele ţării noastre are nevoie de trei lucruri importante”

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a fost, miercuri, la lansarea programului prezidențial al lui Crin Antonescu, afirmând despre candidatul coaliției că are încredere că poate fi un preşedinte „decent, care îi respectă pe români de-adevăratelea”. Întrebat de jurnaliști cât de moral este că a fost prezent la evenimentul lui Antonescu, Bolojan a refuzat să răspundă.

După discursul lui Crin Antonescu, Ilie Bolojan a urcat pe scenă și a dat mâna cu candidatul alianţei de guvernare la prezidenţiale.

Sursa video: Rebecca Popescu / HotNews.ro

„Sunt aici într-o dublă calitate, în cea de preşedinte interimar al României, dar şi de cetăţean al ţării noastre. Şi de două luni, de aproape două luni de când exercit această funcţie, am înţeles că, din interior mai ales, că preşedintele ţării noastre are nevoie de trei lucruri importante. Are nevoie de înţelepciune pentru ca să reprezinte cu demnitate România în exterior, în aşa fel încât să fim o ţară de încredere, o ţară respectată. Are nevoie de colaborare, pentru că fără o colaborare între cele două centre de putere, care înseamnă Preşedinţia, Guvernul şi majoritatea parlamentară, nu se pot face reforme, nu se pot crea infrastructuri, nu poţi crea condiţii pentru prosperitate. Şi are nevoie să fie un om decent, care îi respectă pe români de-adevăratelea, care poate recâştiga încrederea în instituţii şi limita divizările din societate”, a spus preşedintele interimar.

Ilie Bolojan a precizat că aceste lucruri le-a înţeles din interior şi sunt valabile pentru oricine va fi preşedintele României.

„În calitate de cetăţean, am încredere în Crin Antonescu şi am încredere că poate să fie un astfel de preşedinte, să ducă ţara noastră înainte”, a completat preşedintele interimar.

Ulterior, Bolojan a fost întrebat de jurnaliști cât de moral este faptul că a fost prezent la evenimentul lui Antonescu, având în vedere că este președinte interimar. Ilie Bolojan a refuzat însă să răspundă la întrebările insistente ale jurnaliștilor.

Sursa video: Rebecca Popescu / HotNews.ro

La rândul său, Crin Antonescu a declarat că i se pare moral ca Ilie Bolojan să fie prezent la lansarea programului său pentru prezidențiale.

„Domnul Bolojan nu a încălcat cu absolut nimic constrângerile și prerogativele constituționale”, a spus Antonescu.