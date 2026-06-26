Ilie Bolojan, replică după acuzațiile lui Nicușor Dan: „PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent”

„Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”, a declarat Bolojan vineri seară, în condițiile în care președintele Nicușor Dan reclamase că s-a „revenit la blocajul politic” după ce „PNL și-a schimbat poziția” față de posibilitatea de a susține un guvern minoritar PSD.

Bolojan susține că Siegfried Mureșan, eurodeputatul liberal pe care îl propun PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, este „un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete”, dar „nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni” – despre care sursele HotNews spun că a fost una tensionată, în care nici PSD și nici foștii săi parteneri de guvernare nu au vrut să cedeze.

„Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu. Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit. PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord”, a scris Ilie Bolojan, pe Facebook.

El susține că liderul PSD „nu vrea decât un cec în alb”.

„Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire. PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”, conchis liderul PNL.

Dan Motreanu: „PSD s-a izolat de celelalte partide pro-europene”

Prim-vicepreședintele PNL a acuzat PSD că „a cerut voturile partidelor pro-europene fără să accepte condițiile acestora și fără să își asume un acord care să ofere predictibilitate și stabilitate guvernării”.

„PNL nu a afirmat niciodată că va vota un guvern condus de PSD în orice condiții. Din contră, a cerut garanții clare privind disciplina fiscală și continuarea reformelor. Experiențele guvernărilor PSD au ridicat semne de întrebare cu privire la controlul deficitului bugetar și al datoriei publice, motiv pentru care acordarea unei «autonomii totale» unui guvern PSD nu poate reprezenta o opțiune responsabilă”, a adăugat Motreanu.

El a amintit că PSD a provocat căderea guvernului de coaliție din care și social-democrații au făcut parte și l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că, „în loc să vină cu soluții, a preferat să îi arunce în față pe Tomac și Veștea, să practice jocuri de culise, încercând să rupă PNL și să își consolideze propria poziție politică”.

Mesajul PNL: „PSD vrea puterea, controlul și accesul la resurse”

Într-un comunicat transmis cam în același timp cu postările celor doi lideri PNL, liberalii acuză PSD că „este ultimul partid care poate vorbi despre stabilitate” și „nu a putut accepta ideea unui prim-ministru necontrolat de el”.

PNL susține că PSD „vrea puterea, controlul și accesul la resurse”.

„Mai mult, tot PSD a blocat din primul moment orice discuție serioasă. A venit la masă cu pretenția absurdă de a primi susținerea partidelor pro-europene fără condiții, fără negocieri reale și fără asumarea unui acord clar. Cu alte cuvinte, a cerut încredere fără garanții și putere fără responsabilitate”, au mai declarat liberalii.