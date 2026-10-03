Ilie Bolojan, semnal de alarmă pentru investitori după decizia S&P: „Dacă blocajul continuă, nu mai suntem frecventabili”

„Viitorul guvern trebuie să continue linia, să menţină cumpătarea şi să cheltuiască numai ce are”, a spus premierul interimar Ilie Bolojan, după ce Standard & Poor’s a menținut ratingul României.

Agenția de evaluare financiară Standard & Poor`s a menținut ratingul suveran al României la calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, conform anunțului făcut vineri seară.

„Rezultatele consistente, respectarea angajamentelor şi menţinerea fermă a direcţiei au făcut posibilă menţinerea ratingului de ţară al României de către agenţia Standard & Poor’s, în pofida crizei politice iresponsabil declanşate de PSD”, a scris, sâmbătă dimineaţă, pe Facebook, Ilie Bolojan.

„S&P remarcă faptul că, în plin blocaj, un guvern cu puteri limitate a reuşit să menţină traiectoria şi să susţină «un buget de investiţii publice excepţional de ridicat, de 8,5% din PIB, cu rate de absorbţie PNRR de peste 90% pentru granturi şi 95% pentru împrumuturi». Dacă PSD nu bloca Legea salarizării, procentul era chiar mai ridicat, cu 770 de milioane în plus”, a adăugat Bolojan.

Premierul interimar este de părere că Guvernul pe care-l conduce „şi-a făcut datoria faţă de ţară cât de bine i-a stat în putinţă”.

„Am redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei faţă de anul trecut, fără să oprim investiţiile, care au ajuns la 97 de miliarde de lei în primele opt luni, cu 25 de miliarde peste nivelul anului trecut. Cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni. Asta în timp ce factura dobânzilor pentru împrumuturile anilor trecuţi a continuat să crească. În numai opt luni, statul a plătit 42 de miliarde de lei dobânzi, cu aproximativ 8,9 miliarde de lei mai mult decât anul trecut”, a mai spus Bolojan.

El avertizează că, dacă blocajul va continua, convingerea investitorilor va deveni extrem de dificilă: „Cu toate aceste eforturi resimţite de societate, pentru care le mulţumesc românilor, cu toate că rezultatele sunt bune, dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili. Implicit, direcţia cea bună va fi deviată, iar eforturile de până acum vor fi irosite”.

„La fel de rău ar fi însă şi ceea ce S&P numeşte «riscul unor compromisuri de politică publică suboptime, adoptate în ultimul moment». Viitorul guvern trebuie să continue linia, să menţină cumpătarea, să construiască exclusiv pe teren sănătos şi să cheltuiască numai ce are. Pentru noi, obiectivul rămâne acelaşi: un guvern stabil cât mai curând, dar unul care să garanteze că România nu va devia de pe drumul bun”, a conchis liberalul.

Siegfried Mureşan spune de ce se tem investitorii

Recent respins de Parlament în încercarea de a-și învesti Cabinetul, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan a reacționat sâmbătă dimineață la anunțul Standard & Poor’s .

„Aceasta este o veste foarte bună. Agenţia de rating spune foarte clar că riscul iresponsabilităţii fiscale este cel mai mare risc pentru noi în perioada următoare”, a scris el pe Facebook.

Mureșan afirmă că „este evident că, atât agenţiile de rating, cât şi investitorii, se tem cel mai mult de revenirea la risipa din trecut”.

„Se tem de asta mai mult decât de orice altceva. Se tem de asta, deoarece partidul care făcut deficitul de 9% şi a destabilizat ţara nu poate garanta stabilitatea ei. A crede că partidul care a destabilizat ţara reprezintă garantul stabilităţii este puţin naiv”, a adăugat Mureşan.