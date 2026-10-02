România evită retrogradarea la „junk”. Anunțul agenției de rating Standard&Poor’s

Agenția de evaluare financiară Standard & Poor`s a menținut ratingul suveran al României la calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, conform anunțului făcut în această seară.

Standard & Poor`s (S&P) notează că, deși la București încă nu există un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, consolidarea fiscală a României pentru 2026 continuă conform planului, iar până în septembrie au fost asigurate peste 90% din alocările din PNRR prin măsuri legislative ad-hoc.

„Ne așteptăm ca în perioada 2027-2028 consolidarea fiscală să fie ancorată de procedura de deficit excesiv a UE, iar pe termen scurt considerăm că revizuirile necesare ale bugetului pe 2026 și o indexare convenită a cheltuielilor sociale pentru 2027 vor genera o anumită cooperare politică”, notează S&P în comunicatul transmis.

Agenția de rating a descris instalarea unui nou guvern ca fiind „esențială”.

„Erodarea structurală, post-pandemie, a bilanțurilor fiscale și externe ale României a accentuat expunerea la creșterea ratelor dobânzilor și la schimbările de sentiment ale investitorilor; în consecință, învestirea unui guvern cu un cadru de politici solid și susținut este esențială pentru a preveni noi vulnerabilități”, a explicat S&P.

Cum explică S&P „perspectiva negativă”

S&P a spus că această perspectivă are la bază inclusiv îngrijorări legate de gradul de implementare a măsurilor de consolidare fiscală.

„Perspectiva negativă reflectă opinia noastră că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice ale României și de reducerea deficitelor sale externe rămân ridicate. Perspectiva reflectă, de asemenea, vulnerabilitatea României la schimbările în încrederea investitorilor, din cauza necesarului considerabil de finanțare externă și a ponderii ridicate a datoriei guvernamentale deținute de nerezidenți”, mai notează S&P.

Tot în această seară, anterior anunțului, șeful Consiliului Fiscal avertiza într-o intervenție la Digi24 „situația este foarte gravă, chiar dacă nu vom fi retrogradați, că suntem într-o criză și avem nevoie de un guvern de criză, un guvern de urgență”.

România nu are un guvern cu puteri depline din 5 mai. Cea mai recentă încercare a forma un nou cabinet a eșuat miercuri, când guvernul Siegfried Mureșan a primit doar 182 de voturi în Parlament, sub cele 233 care i-ar fi fost necesare pentru învestire.

În august, și agenția Moody` a menținut ratingul României pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor – „Baa3”, în cazul său.

Decizia venea la o săptămână după ce și Fitch menținuse ratingul României pe ultima treaptă recomandată investițiilor – „BBB-”. În anunțul Fitch a fost remarcată, însă, o frază care a sugerat că verdictul agenției fusese inițial unul nefavorabil, însă a fost schimbat după o contestație a guvernului de la București.

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