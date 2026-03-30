Acciza va fi redusă „în primă etapă” doar la motorină, nu și la benzină, anunță Bolojan. „Fond de solidaritate” din „profiturile excepționale” ale companiilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară că decizia de a scădea acciza la caburanți vizează „în primă etapă” doar motorina, care reprezintă „peste 70% din consumul de combustibil din România”. Potrivit premierului, companiile din sector vor contribui „cu cea mai mare parte din profiturile excepționale” pe care le-au obținut ca urmare a crizei de pe piața petrolieră la un „fond de solidaritate” pentru finanțarea „ieftinirilor”.

Luni seară, la Digi24, premierul a explicat că a fost luată decizia de a interveni asupra accizei, deoarece o scădere de TVA risca să ducă la o procedură de infrigement din partea Comisiei Europene.

„În primul rând, ne vom concentra pe motorină. În primă etapă ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creșterile cele mai mari. Peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorina. Acționând în etapă pe această zonă, e un impact la două treimi dintre cei care folosesc mașinile în România”, a declarat premierul.

Întrebat din nou dacă măsura care va intra în vigoare în curând se referă doar la acciza de la motorină, el a confirmat: „Aceasta este ipoteza la care lucrăm. De ce? Pentru că, pe de o parte, aici au fost creșterile cele mai mari. Pe de altă parte, dacă vrem să avem un efect, trebuie să intervenim acolo unde efectul este maxim și are un impact asupra unui număr important de cetățeni”.

„Asta înseamnă că lucrăm la una sau două ipoteze de lucru, care vor fi prezentate zilele următoare, în așa fel încât, pe de o parte, să avem impactul maxim în piață, dar, pe de altă parte, să ținem cont și de posibilitățile pe care le avem. Pentru că toate aceste reduceri înseamnă implicit o cheltuială pe care o plătește bugetul de stat”, a adăugat Ilie Bolojan.

Bolojan a spus că „Ministerul de Finanțe lucrează în aceste zile la simulările care trebuie făcute”, pentru a fi calculat cu exactitate impactul măsurii, atât în ceea ce privește efectele asupra prețului, „costul total al acestei reduceri, care trebuie acoperit din buget”.

„În zilele următoare vom anunța exact care va fi această reducere”, a continuat el.

De la 1 ianuarie 2026, acciza la benzină este 3,06 lei/litru, în timp ce acciza la motorină este 2,80 lei/litru.

Premierul anunță un „fond de solidaritate” din „profiturile excepționale” ale companiilor

Ilie Bolojan a spus că actorii din sectorul petrolier vor contribui „cu cea mai mare parte din profiturile excepționale” obținute ca urmare a contextului de criză „la un fond de solidaritate” care va fi folosit pentru a „finanța ieftinirile”.

„Avem un anumit specific al pieței românești, în care avem companii care extrag țiței din România, rafinează țiței în România, distribuie țițeiul și îl vând, sigur, la stație. Avem companii care nu extrag țiței din România, care doar rafinează în România, cum este Rompetrol – KazMunayGas, de exemplu, și care, sigur, continuă lanțul. Avem companii care nu rafinează în România, rafinează în alte țări și aduc produsele rafinate în România, sau avem companii care pur și simplu cumpără de pe piață și revând. Toți acești actori au marje de profit diferite, au situații diferite”, a explicat premierul.