Ilie Bolojan spune că nu s-a discutat niciodată în coaliție posibila sa candidatură la prezidențiale / Ce a declarat despre comunicarea cu administrația Trump

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a spus luni seara, la Antena 1, că nu regretă faptul că a decis să nu candideze la alegerile prezidențiale din mai, deși mai mulți apropiați l-au sfătuit să intre în cursă. El a refuzat să spună cine crede că va intra în turul doi al alegerilor pentru Cotroceni: „Reprezentându-i pe toți românii trebuie să stai într-o zonă de neutralitate principială, pentru a nu te pronunța într-o direcție sau alta”.

Președintele interimar al României a spus că țara se află în acest moment într-o situație complicată, din mai multe motive, printre care și războiul din Ucraina, „unde nu se reușește să se ajungă la o înțelegere”.

„Avem problemele noastre în plan intern, avem un deficit acumulat în ultimii ani, care necesită o bună guvernare. Sigur, e o zonă de precampanie, o anumită tensiune socială. E o situație provocatoare. Sper ca țara noastră să meargă într-o direcție bună”, a spus Ilie Bolojan.

Întrebat dacă resimte responsabilitatea pe care o are ca președinte interimar, dat fiind faptul că România se află într-o situație excepțională de când a anulat alegerile prezidențiale, Bolojan a spus că simte o oarecare lipsă a legitimității.

„E o responsabilitate mare, pentru că una este să ai un președinte care are câteva milioane de voturi în spate, are legitimitatea, și alta este să ai un președinte interimar. Sigur, și el, președintele interimar, are legitimitatea unui vot în spate, dar nu are autoritatea unui președinte la început de mandat, deci ai posibilități limitate”, a spus președintele interimar.

„Este o situație în care avem o neîncredere în lumea politică, în instituții, deci și din punctul ăsta de vedere e o responsabilitate mare, pentru că prin ce facem noi, zi de zi, câștigăm sau distrugem încrederea românilor în instituții. E o responsabilitate ca în acest scurt mandat să duc lucrurile în direcția bună, cât ține de mine”, a adăugat el.

Ilie Bolojan, despre refuzul de a candida la alegerile prezidențiale: „Nu regret”

Ilie Bolojan a fost întrebat și dacă a regretat vreun momentul faptul că nu s-a înscris în cursa pentru alegerile prezidențiale din 2025.

„Nu am regretat decizia de a respecta înțelegeri niciodată, pentru că asta crează condiții pe termen lung pentru a fi credibil și pentru a putea face alte lucruri”, a spus Bolojan, cu referire la protocolul semnat pe vremea când era președinte al PNL, în decembrie, împreună cu PSD, UDMR și Minoritățile Naționale, prin care au stabilit susținerea lui Crin Antonescu în aceste alegeri.

„Nu neapărat președintele României este problema vitală a țării. Sigur, președintele e cea mai importantă persoană, pentru că reprezintă țara în exterior și poate reseta anumite lucruri în interior, dar sistemul nostru constituțional împarte puterea între Guvern și președinte. S-au putut face reforme. Dacă cele două instituții nu se înțeleg, se blochează reciproc”, a detaliat Ilie Bolojan.

El a spus că indiferent cine va ajunge președinte va fi important să existe o colaborare între președinție și guvern.

„Dacă nu vom crea condiții pentru dezvoltare, dacă nu ne facem treaba, lucrurile nu vor ieși bine și e o problemă de timp până când vom intra în complicații. Nu o persoană schimbă țara, ci guvernările: adică președintele, guvernul, instituțiile, creează un context bun în care se schimbă țara”, a spus președintele interimar.

El a admis că ar fi avut șanse mari dacă ar fi ales să candideze: „Dacă ținem cont de poziția în care ai ajuns, sigur că a apărut un context care te-ar fi stimulat să nu își respecți înțelegerile”.

Ilie Bolojan: Nu s-a discutat în coaliție varianta candidaturii mele

Președintele interimar spune că a fost încurajat să candideze pentru funcția de președinte, însă a decis să nu intre în cursă, pentru că „lucrurile nu se rezolvă printr-un joc personal, ci printr-unul de echipă”.: „Dacă am reușit să fac lucruri în administrația locală, am făcut datorită echipei. Trebuie să colaborezi”.

Întrebat dacă s-a opus liderul PSD și premierul Marcel Ciolacu unei eventuale sale candidaturi, Ilie Bolojan a spus că „nu au existat” astfel de discuții.

„Nu au existat discuții, să existe o ședință de coaliție în care să se discute cu acest subiect. Am răspuns cât se poate de corect”, a declarat Bolojan.

Ilie Bolojan, despre varianta de a deveni premier: Pe candidați „nu-i doare gura să vândă blana ursului din pădure”

Ilie Bolojan a spus, cu privire la faptul că unii candidați îl înaintează drept variantă de premier după alegerile prezidențiale, că și la alegerile de anul trecut s-a întâmplat același lucru.

„Dacă vă aduceți aminte, și în alegerile din toamnă era un premier de serviciu. Și acum candidații nu-i doare gura să vândă blana ursului din pădure. Fiecare partid are o pondere în Parlament, dacă îți setezi niște obiective care nu sunt reale, nu ai făcut nimic. Nu neapărat persoana premierului este problema vitală, dar din nou, Guvernul este format din ministere și secretari de stat. Poți să ai un premier deosebit, dacă un ministru nu-și face treaba lucrurile nu merg bine”, a spus Bolojan, spunând că acum propunerile de premieri sunt „chestiuni de campanie”.

Cât despre alegerile prezidențiale, președintele interimar nu a vrut să spună cine crede că va intra în turul 2.

„Nu aș vrea să fac niște aprecieri politice. Reprezentându-i pe toți românii trebuie să stai într-o zonă de neutralitate principială, pentru a nu te pronunța într-o direcție sau alta. Va fi un tur 2 cu siguranță, există o competiție destul de dură. E greu să estimăm astăzi cine va intra 100% în turul 2”, a spus Bolojan.

El a susținut că anularea alegerilor de anul trecut a fost o situație excepțională care „nu ne-a făcut bine”, drept urmare „este total de evitat să ajungem din nou acolo”.

Ilie Bolojan, despre comunicarea cu administrația Trump: „Trebuie să lucrăm în continuare” / Despre Visa Waiver: „Este posibil să avem o amânare”

Președintele interimar susține că România are în acest moment canale de comunicare cu administrația condusă de Donald Trump, „dar trebuie să lucrăm în continuare”.

„E vorba și de cooperarea pe apărare, avem pregătite programele cu NATO care vor continua. Trebuie acest parteneriat strategic să îl dezvoltăm în continuare”, a precizat președintele.

Despre programul Visa Waiver, în care România trebuia să intre începând cu finalul acestei luni, Ilie Bolojan a spus că probabil până la finalul acestei săptămâni vom „avea un anunț pe această temă”.

„Schimbarea de administrație a adus o schimbare de politică în ceea ce privește migrația. Una din temele importante pe care administrația Trump le-a susținut a fost limitarea migrației ilegale în SUA. Așa cum am văzut, președintele Trump a insistat pe acest subiect. Activitatea celor de la Home Security s-a concentrat pe acest domeniu și este posibil să avem într-adevăr o amânare, dar din acest punct de vedere România a respectat toate condițiile, am pus la dispoziție bazele de date și eu cred că până la finalul acestei săptămâni vom avea un anunț pe această temă”, a spus Bolojan.

Despre numirea lui Dacian Cioloș consilier onorific: „Nu are nicio legătură cu REPER, cu Nicușor Dan sau alte chestiuni”

Ilie Bolojan a spus despre decizia de a-l numi pe Dacian Cioloș drept consilier onorific că încearcă să se înconjoare de persoane cu experiență.

„Îl cunoșteam din perioada în care fusese premier, comisar european. Întotdeauna am crezut că e bine să folosești resursele umane pe care le ai, în așa fel încât dacă ai persoane care au contacte, au experiență, să îi implici în proiecte. Dânsul este consilier onorific, deci nu primește bani de la Cotroceni, dar l-am rugat să vină să ne dea o mână de ajutor. Personal l-am contactat”, a explicat Bolojan.

„Nu are nicio legătură cu REPER, cu Nicușor Dan sau cu alte chestiuni care pot fi vândute într-o chestiune politică. Lucrez cu domnul Cristian Diaconescu, cu domnul Mazuru, pe care nu-l știam. Cheia politică nu trebuie căutată, pentru că dacă am putut să fac ceva, este că am încercat să aduc lângă mine oameni mai buni decât mine, care să mă suplinească”, a spus președintele.