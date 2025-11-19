Ilie Bolojan susține că „măsurile de redresare funcționează” și că România „e pe calea cea bună”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri că „măsurile de redresare” pe care le-au luat până acum autoritățile „funcţionează”, veniturile bugetare cresc și cheltuielile scad, astfel că „România e pe calea cea bună”.

Într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, șeful guvernului spune că în trimestrul al III-lea, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, „veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%”:

De la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei. O creștere de 9,9 miliarde lei. Impozitul pe venit – creștere cu 16,5%.

Încasările din TVA – creștere cu 14,8%.

Veniturile din accize – creștere cu 11%.

Contribuțiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus.

Cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie-septembrie cu 630 de milioane de lei.”

„În luna octombrie, cheltuielile de personal au scăzut cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei. Comparativ, în primul semestru, cheltuielile de personal au crescut cu aproximativ 10% față de același semestru din 2024”, a adăugat Bolojan.

Premierul s-a referit și la progresul înregistrat în implementarea PNRR.

„Cu toate greutățile, am deblocat și renegociat fondurile europene prin programul PNRR, accelerând plățile în a doua jumătate a anului. Astfel, în perioada ianuarie-iunie s-au făcut plăți de 2,62 miliarde euro, iar în perioada iulie-septembrie s-au plătit 1,45 miliarde euro”, a scris Bolojan.

Față de momentul instalării guvernului, ROBOR la o lună a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81% astăzi, a precizat prim-ministrul.

„Față de 1 iulie, România se împrumută mai ieftin pe toate maturitățile și în toate monedele, ceea ce reflectă încrederea crescută a piețelor în măsurile luate și în stabilitatea economiei. Titlurile în lei – scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani și cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani. Titlurile în euro – scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani și 49 de puncte de bază la 10 ani. Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiții, educație sau sănătate. Investițiile au crescut și devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport al Comisiei Europene. Investițiile vor accelera în 2026-2027, sprijinite de fondurile europene și proiectele aflate în derulare”, a mai susținut Bolojan.

El anticipează că deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026.

„Mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat pentru aceste rezultate. Mulțumesc românilor care au înțeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăși un moment dificil! Am toată încrederea că, dacă vom menține acest curs, România va reuși să-și atingă potențialul, iar viața românilor va fi predictibilă și prosperă”, a încheiat șeful guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că va exista un proiect de lege prin care să fie interzis cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică cele necontributive. El a spus că această interdicție este unul dintre elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal.

Într-un interviu pentru ProTV, premierul a precizat și motivele pentru care impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026, potrivit noului pachet de măsuri fiscale adoptat marți de Parlament, după eliminarea prevederilor declarate neconstituționale.

Miercuri seară, Ministerul Muncii a publicat, în transparență decizională, noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Documentul prevede ca pensia să fie de 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de guvern, respinsă de Curtea Constituțională, însă cu o perioadă de tranziție mai lungă către vârsta de pensionare de 65 de ani.