Ilie Bolojan vrea „o formulă de coagulare a dreptei”. „E greu să livrezi cu 15% rezultate care necesită ponderi de 30-40-50%”

Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat, la B1 TV, că partidele de dreapta trebuie să constituie „un pol de modernizare” care ar trebui să obține rezultate electorale consistente pentru a-și impune agenda reformistă. Pe de altă parte, Bolojan crede că fiecare partid din viitorul pol trebuie să-și păstreze identitatea.

Întrebat dacă ia în calcul ca la următoarele alegeri PNL să aibă liste comune cu USR și Forța Dreptei Ilie Bolojan a răspuns: „În mod evident, e nevoie de o formulă de coagulare, în așa fel încât să avem un pol de modernizare, iar asta nu se poate face decât luând în calcul toate forțele politice care au aceeași viziune”.

Deși nu a dat detalii, Bolojan a sugerat că o alianță electorală ar putea fi instituită pentru viitoarele alegeri locale, alianță în care partidele componente să aibă candidați comuni.

„Vă rog să vă gândiți că la vot din primul tur, atunci când ai alegeri, de exemplu, când intră candidatul care are cel mai mare număr de voturi, dacă sunt mai mulți candidați și voturile se împart, nu faci decât să-l avantajezi pe cel care este în funcție. Și atunci, acest lucru trebuie făcut din aproape în aproape”, crede Bolojan.

În schimb, liberalul crede că fiecare partid care ar putea să intre în acest pol, trebuie să aibă un profil distinct și să-și păstreze identitatea.

„Noi nu dorim să fim clonele nimănui, nici alții să fie clonele noastre. Noi ne dorim să ne susținem această identitate liberal-conservatoare, să-i reprezentăm pe cetățenii care cred în aceste valori, pe oamenii care lucrează pe cinstite în România, pe antreprenorii români, pe oamenii serioși, în așa fel încât să reunim electorate și să avem capacitatea de a face ceea ce trebuie pentru România. Altfel, e foarte greu cu 15% să livrezi rezultate care necesită ponderi de 30, 40, 50% (în Parlament)”, a detaliat liderul PNL.

Când a fost întrebat dacă și UDMR ar putea participa la această construcție, Bolojan a respins această posibilitatea.

„Comunitatea maghiară a fost reprezentată de UDMR întotdeauna, candidând individual, dar așa cum s-a întâmplat și în această perioadă, am avut o colaborare bună cu reprezentanții UDMR și, așa cum am răspuns la întrebarea legată de miniștrii, colaborarea cu miniștrii UDMR, dar și cu cei ai USR a fost o colaborare bună, respectoasă și am încercat să lucrăm împreună pentru a rezolva problemele care au apărut în fiecare zi”, a mai spus Bolojan.