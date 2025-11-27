Ilie Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare și pentru alte categorii de pensii speciale. Termenul pe care și-l propune premierul

Ilie Bolojan a afirmat, la Digi24, modelul de corectare a sistemului de pensii ale magistraților trebuie reluat și pentru alte categorii de pensii speciale astfel încât vârsta de pensionare să nu mai fie sub 65 de ani, cu unele excepții.

Primul-ministru a spus că reforma pensiilor magistraților trebuie urmată și de modificări în întregul sistem de pensii speciale, cu vârsta de pensionare de 65 de ani și un nivel „rezonabil” al pensiei, ca elemente esențiale.

„Regula trebuie extinsă şi la celelalte categorii. Indiferent cine e la guvernare trebuie să intervină şi la celelalte categorii care au sistemele de pensionare anormale. La multe categorii azi avem o pensionare care înseamnă 65% din brut care se duce aproape de 100% şi este nevoie de o corectare, după principiul de la magistraţi. Trebuie făcut cât mai repede, anul viitor”, a precizat Bolojan.

El a invocat faptul că doar 53% dintre persoanele care au între 55 și 64 de ani lucrează, ceea ce afectează bazele economiei românești. În consecință, trebuie rezolvată problema pensionările anticipate față de vârsta standard de pensionare prin extinderea modelului de la magistrați și asupra celorlalte categorii.

Pensionarea anticipată ar trebui permisă doar în cazurile în care este vorba de persoane care lucrează în mediu toxic sau în cazul unor profesii care necesită o condiție fizică bună pentru exercitarea lor.

Pentru a exemplifica tipul de diferențiere pe care-l are în vedere, Ilie Bolojan a menționat jandarmii. Astfel, dacă un jandarm care lucrează la paza unui obiectiv nu ar trebui să aibă probleme să o facă până la o vârstă mai avansată, lucrurile stau altfel în cazul celor care lucrează la intervenții, când trebuie să poarte un echipament greu și sunt supuși unor riscuri inclusiv în ce privește siguranța personală.

„Acolo este nevoie de o formulă de pensionare accelerată”, a spus Bolojan referindu-se la cel din urmă caz, adăugând că specificul muncii va fi luat în calcul și în alte cazuri.