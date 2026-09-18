Imaginea CEO-ului Bitdefender, Florin Talpeș, folosită într-o înșelătorie online care promite câștiguri rapide

Imaginea și vocea lui Florin Talpeș, CEO și cofondator Bitdefender, sunt folosite într-o nouă campanie de tip deepfake care promovează o falsă oportunitate de investiții, avertizează compania de securitate informatică.

În materialul video, utilizatorii sunt îndemnați să acceseze un link și să completeze un formular cu date personale, ca prim pas pentru a participa la presupusa oportunitate de investiții.

Materialele susțin inclusiv că numărul de locuri este limitat și că este necesară depunerea inițială a unei sume de bani.

„Bitdefender și Florin Talpeș nu operează, nu susțin și nu participă la nicio platformă de investiții, schemă de tranzacționare financiară sau inițiativă de investiții. Orice material care susține contrariul este o înșelătorie”, transmite compania.

Bitdefender recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile din astfel de reclame, să nu completeze formularele și să nu furnizeze date personale, bancare sau informații de autentificare.

„Persoanele care au transmis deja astfel de informații sau au efectuat plăți ar trebui să contacteze imediat banca ori furnizorul serviciului de plată, să raporteze reclama platformei pe care au întâlnit-o și să sesizeze autoritățile”, a mai transmis Bitdefender.

Compania spune că raportează activ paginile frauduloase către Meta și că unele dintre reclamele identificate au fost deja suspendate. Bitdefender avertizează însă că pot apărea în continuare noi reclame, iar procesul de eliminare a acestora poate dura.

O înșelătorie similară a fost raportată în România în februarie 2026. Atunci, atacatorii au folosit imaginea guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, și pe cea a lui Florin Talpeș pentru a promova false proiecte de investiții și a convinge utilizatorii să depună bani.