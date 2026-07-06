Imaginea cu care Trump o atacă pe Meloni înainte de summitul NATO: „Are nevoie de un ordin de restricție”

Ruptura diplomatică dintre Washington și Roma se adâncește după ce președintele SUA, Donald Trump, a ironizat-o din nou în public pe șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, potrivit Euronews.com.

„Are nevoie de un ordin de restricție”, a scris Donald Trump pe contul său de Truth Social, alături de o imagine în care apare alături de prim-ministrul Giorgia Meloni. Postarea a apărut duminică seară, înainte de summitul NATO de la Ankara, programat pentru 7 și 8 iulie, la care se așteaptă ca ambii lideri să participe.

Un ordin de restricție este o măsură preventivă aplicată împotriva hărțuitorilor, prin care o hotărâre judecătorească îi impune făptuitorului să se țină la distanță de persoana care face obiectul atenției sale nejustificate.

Ironia lui Trump la adresa aspectului lui Meloni are loc pe fondul tensionării relațiilor dintre SUA și Italia, scrie Euronews.

Reacția Romei și mesaje de solidaritate

Guvernul italian nu intenționează de data aceasta să reacționeze „la această provocare”, scrie ziarul „Corriere della Sera”.

În cursul nopții, Meloni și ministrul de Externe, Antonio Tajani, au purtat discuții pentru a conveni asupra unei strategii bazate pe ignorarea a ceea ce este perceput ca un atac personal, considerat nejustificat și lipsit de context.

În Italia au sosit mesaje de solidaritate din partea liderilor politici. „Trump este un bătăuș meschin și demn de dispreț. Solidaritate deplină cu prim-ministrul”, a scris liderul partidului Azione, Carlo Calenda, pe X.

Conflictul dintre Washington și Roma

Comentariul lui Trump de pe Truth Social adâncește ruptura dintre președintele SUA și prim-ministrul italian. Relațiile dintre cele două țări s-au răcit treptat începând din primăvara anului 2026.

Neînțelegerile au apărut pe fondul gestionării crizelor din Orientul Mijlociu și Iran, al criticilor lui Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, dar și al distanțării Italiei față de unele solicitări americane în cadrul NATO.

Punctul de ruptură a survenit pe 19 iunie, când Donald Trump a declarat într-un interviu că Meloni „l-a implorat să facă o fotografie împreună” în timpul summitului G7 și că el a acceptat doar „din milă”.

Prim-ministrul italian a răspuns calificând afirmațiile drept „total inventate” și reiterând că „nici eu, nici Italia nu implorăm”. Aceste cuvinte au avut consecințe diplomatice imediate, printre care anularea vizitei în Statele Unite a ministrului de externe Antonio Tajani.

Trump împotriva NATO: „O relație unilaterală”

În ultimele zile, Trump a lansat un atac la adresa Alianței Atlantice în ansamblu. Președintele SUA a declarat joi, 2 iulie, că este „ridicol” ca Statele Unite să continue această relație „unidirecțională” cu NATO.

Trump a scris pe platforma sa Truth Social că „Ei nu ne-au susținut!!!” și că relația Washingtonului cu NATO „nu este reciprocă”.

Pentru a-și susține argumentul, el a prezentat un grafic cu totalul cheltuielilor militare din 2014 până în prezent. Conform cifrelor furnizate de acesta, contribuția Statelor Unite s-ar ridica la „999 de miliarde de dolari”, în timp ce „Marea Britanie ar contribui cu 90,5 miliarde, Franța cu 66,5 miliarde, Italia cu 48,8 miliarde și Polonia cu 44,3 miliarde”.