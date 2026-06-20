Replică dură a Giorgiei Meloni după noul atac al lui Trump: „Popularitatea mea nu te privește”

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a ripostat atacurilor verbale formulate la adresa ei de preşedintele american Donald Trump, care a afirmat încă o dată că ea i-ar fi cerut insistent să facă o poză împreună la summitul G7 şi a susţinut în plus că scăderea popularităţii ei în Italia ar determina-o să încerce să se apropie din nou de SUA, consemnează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

„Aceste atacuri constante şi nejustificate sunt absurde. Cât despre popularitatea mea, faptul că sunt prietena ta nu a ajutat-o deloc, nici nu depinde de relaţia mea cu tine. Popularitatea mea depinde de capacitatea mea de a apăra interesul naţional al Italiei, iar aceasta este exact ceea ce am făcut mereu”, a scris Meloni într-o postare în engleză pe Instagram.

„La fel am procedat în ceea ce priveşte bazele militare americane din Italia. Folosirea lor este guvernată de acorduri pe care întotdeauna le-am respectat şi care nu vor fi încălcate atât timp cât eu sunt prim-ministru. Italia rămâne o naţiune suverană”, a adăugat Meloni, referindu-se la criticile lui Trump cu privire la refuzul Italiei de a autoriza folosirea unor baze aeriene pentru bombardamentelor americane împotriva Iranului.

„În orice caz, popularitatea mea nu te priveşte. Îţi sugerez să ai grijă de a ta”, a încheiat Giorgia Meloni mesajul.

Un subiect închis pentru Meloni

Într-o postare ulterioară, de data aceasta în italiană, ea a promis că nu va reveni asupra acestei dispute verbale cu Trump. Aceasta „pentru că eu cred în continuare în unitatea Occidentului şi nu cred că acesta este un spectacol demn de misiunea noastră”, a explicat Meloni.

Replicile şefei guvernului italian survin după ce, mai devreme sâmbătă, Trump a insistat că ea i-a cerut „din nou şi din nou” să facă o fotografie ei doi la summitul G7, afirmaţie venită în urma conflictului diplomatic pe care l-a provocat între Roma şi Washington după ce el a susţinut că Meloni l-a „implorat” să facă acea poză, lucru negat de şefa guvernului italian.

„Popularitatea ei în Italia este la pământ, posibil pentru că a întors spatele Statelor Unite – o ţară care iubeşte şi protejează cu adevărat Italia – refuzând să împiedice Iranul să obţină sau să dezvolte o armă nucleară (deşi NATO a făcut acelaşi lucru, de altfel!)”, a mai susţinut preşedintele american în acelaşi mesaj.

Mai mult, el i-a reproşat acum public şefei guvernului italian că, în timpul bombardamentelor americane asupra Iranului, nu a permis „utilizarea pistelor de aterizare italiene, ceea ce a provocat un inconvenient logistic major” pentru Forţele Aeriene americane, deşi, a continuat Trump, SUA contribuie anual cu sute de miliarde de dolari pentru a proteja Italia şi alţi „aşa-zişi” aliaţi din NATO.

Trump a susţinut în plus că Giorgia Meloni încearcă să se apropie de el din cauza scăderii popularităţii acesteia. „Acum, după înfrângerea militară a Iranului în faţa SUA, ea vrea să fie din nou prietenoasă pentru a-şi „îmbunătăţi cifrele”. Nu, mulţumesc!”, şi-a încheiat el mesajul.

Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, şi-a anulat o vizită în SUA după declaraţia anterioară în care Trump a susţinut că Meloni l-a „implorat” săptămâna aceasta la summitul G7 în Franţa să pozeze cu el, lucru dezminţit de şefa guvernului de la Roma. „Declaraţiile lui Donald Trump sunt complet fabricate”, a transmis Meloni într-o primă postare pe Instagram. „Sincer, sunt uluită. Nici Italia şi nici eu nu implorăm niciodată”, a adăugat ea.