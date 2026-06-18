Imagini cu Adrian Veștea când îl desființează pe Nicușor Dan care „știe doar să blocheze” dezvoltarea imobiliară a Bucureștiului. Acum, președintele îl susține premier pe Veștea, prietenul rechinilor imobiliari care distrug fânețe

Ce flăcări de dragon ar fi aruncat Nicușor Dan în campania de București dacă afla că Gabriela Firea a încasat 600.000 de euro dintr-un business personal. Un business realizat cu un speculant imobiliar, chiar înainte de a-i semna acestuia o autorizație ca să construiască un complex S+P+6, în mijlocul naturii. Asta a făcut-o nu Firea, ci Veștea, premierul lui Dan.

În PUZ-ul pe care Adrian Veștea l-a inițiat, ca primar, ca să se facă trei corpuri de hotel în natura de lângă Râșnov, se scrie că „Spațiile verzi cu destinația de fâneață se vor converti în zone edificabile”

„Știi copilul acela care dărâmă castelul de nisip pe care l-ai construit? Nu are autorizație de construcție pe plajă”, l-a luat peste picior Adrian Veștea pe Nicușor Dan, în campania electorală din 2025. Filmul a fost reamintit de Digi 24.

Acum, după primele zile în care oamenii îl întrezăresc pe Veștea și după dezvăluirile Snoop legate de combinațiile imobiliare ale acestuia, filmulețul liberalului capătă un alt înțeles. Te uiți lung, ca să înțelegi ceva.

„Spațiile verzi cu destinația de fâneață se vor converti în zone edificabile”

„Nicușor Dan nu este un administrator. Este un activist care știe doar să blocheze. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București”, spunea Adrian Veștea în clipul politic.

Liberalul chiar știe ce vorbește. El a cărat un proiect mare imobiliar în zona Râșnov. E adevărat că proiectul de S+P+6 semnat de Veștea înșuruba trei hoteluri direct în pășuni. Într-o zonă de o frumusețe aparte, 4,6 hectare de spații verzi care erau folosite ca fânețe „se vor converti în zone edificabile”, cum se consemnează în PUZ.

Pe cadastrele terenurilor cumpărate de dezvoltator asta scrie: fânețe. Pe terenul vândut de Veștea aceluiași investitor imobiliar scrie la fel: fânețe.

Cele două terenuri cumpărate de SC North Capital Baltikum SRL, unul de 0,6 hectare (sus) și celălalt de 4 hectare (jos), ambele cu fâneață. Pe ambele primăria Râșnov a dat, sub semnătura primarului PNL Adrian Veștea, certificat de urbanism și autorizație de construcție.

Ce a vândut Veștea este, probabil, cea mai scumpă fâneață din lume, de 600.000 de euro. E mai scumpă decât salata din grădina ursului din basmele românești.

Mafia imobiliară reevaluată

Pe vremea când Veștea îl ataca pe Dan, la rândul lui Nicușor îl acuza pe Crin Antonescu. În lupta din turul I al prezidențialelor, cele mai dure suspiciuni țintite de Dan în pieptul lui Antonescu au ținut exact de mafia imobiliară. Până când Crin s-a enervat și a ripostat, amintindu-i primarului Bucureștiului că e util să respecte legea dacă un judecător decide ceva.

Între timp, ca prin magie, criteriul „mafia imobiliară” a dispărut din evaluarea președintelui. A dispărut exigența și apărut Adrian Veștea.

Adevărul e că ce mafie a sprijinit primarul din Râșnov propus drept premier? Să fim rezonabili. Mafia e periculoasă, ea spală bani, se infiltrează în stat și controlează instituții. Iar dacă nu-i ies proiectele Mafiei, mai bine te mulți în Bolivia.

În cazul dezvoltării imobiliare „Cold Mountain”, patronilor nu le-a reușit decât să-i plătească o sumă rotundă, de 600.000 de euro, primarului. Nu se știe de ce au oferit atât, care a fost utilitatea terenului, pentru că proiectul s-a dus de-a dura.

Firma însăși a intrat în faliment. Singur primarul a rămas cu banii. Plus că s-a calificat să fie desemnat premier.

Să vezi pentru o singură zi? Nu, mulțumesc!

În filmul Cold Mountain există o scenă dramatică. Rănit pe frontul Războiului de Secesiune din SUA, soldatul interpretat de Jude Law ajunge într-un spital. Când se întremează, rănitul iese să se plimbe. Face o tură de clădire. Undeva, în apropiere, un vânzător nevăzător prăjea castane pentru soldații necăjiți.

Jude Law îl întreabă pe omul de la tarabă cum a orbit. Bărbatul îi spune că s-a născut cu vederea intactă, iar apoi a dat necazul peste el. Ai vrea să vezi din nou, măcar o dată, îl întreabă soldatul? Nu, răspunde fără ezitare vânzătorul de castane.

Nu vrei să vezi din nou? De ce, este uimit Jude Law.

Pentru că nu vreau să pot vedea culorile și oamenii o singură dată. Să privești lumea numai o zi și apoi să recazi în orbire, acesta nu e un dar, e o pedeapsă. Omul îi întinde un coif de hârtie plin de castane.

E ceva ce noi înțelegem. De fiecare dată, când vine ziua aceea a alegerilor, lucrurile capătă o transparență aparte și au aroma speranței. Ne sculăm dimineață și parcă ni s-a luat ceva de pe ochi. Avem certitudinea că, din nou, vedem clar. Ține o zi.