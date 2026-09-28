Imagini cu bombardamentul rusesc de la Izmail, văzut de pe malul românesc. Localnicii din Tulcea au filmat exploziile

Atacul Rusiei de duminică seara a alertat autoritățile române după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național prin zona Ceatalchioi, la granița cu Ucraina.

Deflagrațiile violente din portul ucrainean Izmail au luminat cerul duminică noaptea și au fost înregistrate de camerele de supraveghere, dar și de telefoanele celor aflați pe malul românesc, potrivit Digi24.

Mai multe imagini cu momentele atacului din apropierea graniței au fost publicate pe Facebook de platforma locală Drumuri Dobrogene, care susține că materialul video a fost realizat de localnici în cartierul Dallas din municipiul Tulcea.

Un alt clip video, realizat de localnici în localitatea Malcoci la ora 20:30, a fost publicat de Ora de Tulcea după ce oamenii din zonă au primit mesajul RO-Alert să se adăpostească.

Alerta a fost declanșată cu câteva minute înainte, la ora 20:35, după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană care evolua inițial pe teritoriul Ucrainei, la nord de Chilia Veche. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de urgență de pe Baza 86 Borcea.

ISU Tulcea a informat că în urma alertei au fost recepţionate în dispecerat trei apeluri care semnalau faptul că se aud avioane de vânătoare şi solicitau informaţii.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că drona a intrat în spațiul aerian al României și a evoluat de-a lungul frontierei. Semnalul aparatului a dispărut de pe radare după 10 minute în proximitatea localității Somova. Starea de alertă aeriană a încetat la ora 22:05.