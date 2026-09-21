Imagini cu Călin Georgescu, scos din locuință după aproape 9 ore de percheziții și dus la audieri

Anchetatorii au încheiat după aproximativ 9 ore perchezițiile la casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, în noul doar penal în care este acuzat de înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Georgescu a ieșit din locuință flancat de polițiști și procurori DIICOT. Când a fost ridicat de anchetatori din trafic, luni dimineață, era îmbrăcat în tricou și pantaloni scurți. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost scos din casă, după aproape nouă ore de audieri, într-o ținută nouă: blugi, cămașă bleu și sacou alb.

Călin Georgescu este însoțit de ofițeri de politie către o dubă a jandarmeriei pentru a fi dus la sediul DIICOT pentru audiere, Bucuresti, 21 septembrie 2026 Foto:

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Este dus la sediul DIICOT, pentru audieri. Acolo, s-au strâns câteva zeci de simpatizanți, fiind mobilizate forțe importante de la Jandarmerie.