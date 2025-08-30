Imagini cu craterul de aproape 50 de metri care s-a format în Amara după explozia puternică de vineri. Anunțul făcut de pompieri azi-dimineață

Urmări ale erupției de gaze cauzate de forarea unui put in localitatea Amara. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un crater uriaș, cu o rază de circa 50 metri, s-a format în orașul Amara, din județul Ialomita, după ce o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se făceau lucrări de foraj pentru o fântână.

Explozia a avut loc vineri seară în locul în care a fost atinsă punga cu gaze din subteran în timpul forărilor. În zonă s-a format un crater de mari dimensiuni, cu o rază de circa 40-50 de metri, iar gazele acumulate în sol au aruncat nămol la mare înălţime.

Urmările erupției de gaze au fost surprinse sâmbătă dimineață, în mai multe imagini realizate din dronă la fața locului.

Anunțul făcut de pompieri după explozia de la Amara

Sâmbătă dimineață, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a informat că, în urma măsurătorilor efectuate de către CBRN – USISU, în jurul orei 6:40, la Amara, nu au fost identificate substanţe toxice care ar putea pune în pericol forţele de intervenţie şi populaţia.

În prezent, incendiul este lichidat, erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului.

„Rămânem în continuare în dispozitiv pentru supravegherea zonei”, a precizat IGSU.

Incidentul de la Amara a fost semnalat vineri, la ora 15:40, prin apel la 112.

„În urma unui foraj de mare adâncime (284 m) executat pentru captarea apei potabile. Forajul a generat un jet puternic de apă, gaze şi materiale solide, cu înălţimi de până la 50–60 m, care a dus la formarea unui crater cu o rază de 40–50 m şi a pus în pericol locuinţele din apropiere”, au precizat autorităţile.

Ulterior, jetul s-a aprins, producând flăcări vizibile şi degajări de gaze.

În aceste condiţii, au fost evacuate preventiv 270 de persoane din 144 de case, fiind stabilită şi o zonă de risc pe o rază de 300 metri. De asemenea, populaţia din Amara a fost înştiinţată prin mesaj RO-ALERT.