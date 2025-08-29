VIDEO Pericol de explozie în continuare în oraşul Amara: craterul din care ies gaze s-a mărit

În jur de o sută de persoane dintr-un cartier din Amara, judeţul Ialomiţa, au fost evacuate, vineri după-amiază, după ce o pungă de gaze a fost atinsă în timpul forărilor pentru o fântână. În zonă s-a format un crater de mari dimensiuni, iar gazele acumulate în sol aruncă nămol la mare înălţime. Măsurătorile făcute de specialişti au detectat hidrogen suflurat, gaz metan şi amoniu.

20:20

Craterul din care ies gaze în oraşul Amara s-a mărit, concentraţiile de substanţe toxice au scăzut, însă riscul de explozie se menţine, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa.

„În acest moment, diametrul craterului format s-a mărit. A ajuns în jur de 40- 50 de metri. Au fost făcute măsurători la ora 19:00, concentraţiile de substanţe amoniac şi gaz metan au scăzut. În continuare există pericol de explozie”, precizează ISU.

Autorităţile din judeţul Ialomiţa au emis și mesaj Ro-Alert în cazul emisiilor de gaze din oraşul Amara care au fost provocate ca urmare a unor lucrări de forare a unei fântâni, scrie Agerpres.

Populaţia din oraşul Amara este sfătuită să respecte recomandările autorităţilor, să închidă uşile şi ferestrele, să astupe gurile de aerisire şi să oprească instalaţiile de aerisire şi climatizare.

Incidentul a fost anunţat vineri, după ce, în timp ce forau pentru amenajarea unei fântâni, mai multe persoane au constatat că în zonă se simte un miros puternic, relatează News.ro.

Pompierii au ajuns acolo, principala ipoteză fiind aceea că în timpul forărilor a fost atinsă o pungă de gaz, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai ISU Ialomiţa.

La locul incidentului s-a format un crater cu diametrul de 25 de metri, iar din acesta gazele din pământ aruncă nămol şi apă.

Ce gaze a detectat echipajul echipajul CBRN

Întrucât zona unde s-a produs incidentul este una locuită, aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat ori au fost evacuate.

Furnizarea gazelor naturale şi a electricităţii în zonă au fost sistate, după ce echipajul CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear) a detectat hirdogen suflurat, gaz metan şi amoniu.

De asemenea, zona a fost izolată pe o distanţă de aproximativ 250-300 de metri.

„La faţa locului sunt reprezentanţi ai mai multor instituţii, se caută o soluţie pentru această situaţie”, precizează oficialii ISU Ialomiţa.