Imagini cu doi tineri care merg pe Platoul Bucegi cu trotinetele

Salvamont Prahova a publicat miercuri, pe pagina de Facebook, o înregistrare video cu doi tineri turiști care merg pe munte având cu ei trotinetele.

Imaginile au fost surprinse pe Platoul Bucegi. Pe un teren accidentat, în pantaloni scurți și cu rucsacuri la spate, cei doi tineri sunt „echipați” și cu două trotinete. Unul dintre ei chiar încearcă să urce pe trotinetă, potrivit imaginilor.

„Dacă sunt bune la oraș, de ce n-ar merge și pe Platoul Bucegi?”, a scris Salvamont Prahova, în descrierea care însoțește imaginile.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Imaginile au adunat peste 200 de comentarii, multe ironice.

„Băieţii au urcat cu telecabina ca să-şi dea drumul cu ele pe asfalt. Deci, nu e mare lucru. Dacă există asfalt pe munte, de ce să nu te dai cu trotineta, dacă nu e interzis?”, a comentat o persoană.

„Păi nu toată lumea spune că pe Platoul Bucegi mergi ca pe bulevard?”, a comentat alta.

„Și ne mai mirăm că se petrec atîtea accidente pe traseele montane!”, a scris altă persoană.