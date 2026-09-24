Imagini cu drona prăbușită la Suceava. Martori: „S-a izbit în copaci și a explodat” / Localnicii au pornit pe scutere în căutarea ei

Oamenii din Solca au spus că au auzit un zgomot foarte mare și o bubuitură puternică joi dimineață, când o drona a trecut deasupra caselor și apoi s-a prăbușit în apropierea localității.

Câțiva localnici au pornit pe cont propriu în căutarea aparatului de zbor și au filmat resturile căzute în pădure, potrivit Monitorul de Suceava. „Drona avea vreo 3-4 metri. S-a izbit în copaci și a explodat”, spune unul dintre localnicii care a pornit pe urmele dronei pe un scuter.

Un alt martor ocular sosit la fața locului a povestit că a văzut aparatul de zbor încă de dimineață, de acasă, imediat după ce a primit mesajul de alertă. El a spus că drona zbura la o altitudine de aproximativ 300 de metri.

„Deși aparatul s-a prăbușit printre arbori, bărbatul a explicat că nu a izbucnit niciun incendiu: „Nu știu dacă chiar a explodat, că totuși are un ceas care merge. S-a auzit un zgomot foarte mare, apoi o bubuitură și am văzut când a căzut. E ruptă toată, că a trecut printre copaci”, a spus bărbatul.

Un alt localnic a povestit că a văzut drona și două avioane imediat după alertă: „Nu m-am panicat deloc. Era zgomot tare. Bubuitura a fost puternică!”. El a continuat cu umor: „Cum o vrea domnul președinte. Luăm arma și la război cu noi!”.

Imagini de la locul impactului au fost publicate de News Bucovina. Acestea nu au fost asumate oficial de autorități.

Primarul din Solca, Cornel Țehaniuc, a fost și el la locul prăbușirii. El a explicat că accesul era deja blocat de autorități când a ajuns în zonă, însă voluntarii din comunitate au reacționat extrem de rapid:

„N-am putut lua nicio măsură. Doar am pregătit o echipă de voluntari, ca să putem participa în caz de nevoie. Voluntarii au fost mai rapizi, fără a fi organizați de noi au fost acolo. Când am ajuns, accesul era deja restricționat. A căzut în fostul parc balnear, în apropierea grădinii de vară”.

Aceasta este a doua dronă care cade în județul Suceava în această lună. Joi dimineață, aparatul a intrat prin Botoșani și a zburat patru minute în spațiul aerian național înainte de a se prăbuși lângă Solca, fără a produce victime sau pagube. Incidentul a declanșat decolarea de urgență a avioanelor F-16 și F-18, dar și mesaje RO-Alert în trei județe.