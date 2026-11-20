Vântul puternic și furtunile din ultimele 24 de ore au provocat pagube în 81 de localități din 24 de județe și în București, anunță . Pompierii militari au avut zeci de intervenții pentru copaci căzuți, stâlpi de electricitate prăbușiți și blocaje rutiere, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență.

Toată țara se află până astăzi, la ora 10.00, sub trei alerte meteo cod roșu, portocaliu și galben de intensificări puternice ale vântului. Alertele meteo au intrat în vigoare noaptea trecută, de la ora 01.00.

În urma vijeliilor, au fost înregistrate efecte în judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, Sibiu, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vrancea şi municipiul Bucureşti, a anunțat DSU.

Imagini cu pagubele produse de vremea extremă au fost publicate de autorități.

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„S-a intervenit pentru evacuarea apei din 3 curți, 1 beci precum și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 11 imobile și degajarea a 88 copaci și 6 stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 5 autovehicule”, a anunțat DSU.

Circulaţia rutieră a fost temporar afectată pe două drumuri naţionale (DN 12A/HR, DN 13B/HR) din cauza copacilor prăbuşiţi pe carosabil.

„În prezent nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice”, au precizat autoritățile.

În continuare, sunt în desfăşurare misiuni pentru îndepărtarea copacilor prăbuşiţi pe carosabil în judeţele Caraş Severin, Harghita, Neamţ, Sibiu şi Tulcea, potrivit DSU.